El oro supera por primera vez los 4.400 dólares por onza

A tan solo unos días de finalizar el año 2025, el oro está marcando máximos históricos. Por primera vez supera los 4.400 dólares por onza y experimenta su mejor año desde 1979 y todo apunta a que su tendencia será la de seguir subiendo.

Isaac Sánchez, CEO de una empresa de compraventa de oro, ha entrado en directo en 'La mirada crítica' para analizar la situación: "Sigue en máximos históricos", ha comenzado. "Lo que también está en máximos históricos es la incertidumbre a nivel económico, político y social. Esto es lo que hace que el oro siga subiendo", ha explicado.

"Lo que pasa es que hay muchísima tensión entre Estados Unidos y China, y esto al final debilita al dólar, y la Fed ha anunciado bajadas en los tipos de interés, por lo tanto seguirá habiendo inflación. Y el oro, recordemos, que lo que no sube es el oro, si no que el dinero vale menos, pues efectivamente seguirá subiendo", ha expuesto ante la pregunta de Ana Terradillos de si continuará incrementándose el valor del oro.

"La onza rompe nuevo récord"

Durante la conexión, Isaac ha mostrado tanto un kilo como una onza de oro: "En octubre, el kilo valía unos 95.000 o 100.000 euros, y ya está en 120.000. Y la onza de la que siempre hablamos, en 4.400 dólares esta mañana, rompe nuevo récord. En términos generales, en el año lleva un 60 por ciento de acumulación".

La presentadora le ha preguntado entonces si han notado que la gente compra mucho más oro: "Sí, desde luego. Nosotros vendemos un lingote cada dos minutos aquí en España. La gente está entendiendo que hay muchísima inflación, que su dinero cada vez vale menos y que los ahorros que tenemos en la cuenta no nos generan ninguna rentabilidad y vienen a las tiendas para refugiarse".