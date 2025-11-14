Renfe pagó en 2023 unos 42 millones de euros en indemnizaciones por retrasos antes de cambiar las condiciones

Renfe tilda de “populista” volver a las indemnizaciones de 15 minutos de retraso y critica que no se exija a Ouigo e Iryo

Si no es una avería en la catenaria es un fallo informático o un robo de cable, pero que cientos de miles de pasajeros se queden tirados en las estaciones de AVE tiene su precio.

Renfe pagó en 2023 unos 42 millones de euros en indemnizaciones por retrasos y tras cambiar las condiciones en julio de 2024, este 2025 calcula que abonará solo 12 millones y medio.

La nueva norma, que entraría en vigor en el 2026, no afectaría a Ouigo o Iryo, solo a Renfe lo considera un trato discriminatorio.

Ángel Pozo Abogado "Puede parecer contrario al principio de igualdad y libre competencia, que se obligue a una empresa y no al resto."

David López Jurista ‘Maragall Abogados’ asegura que "es un servicio liberalizado por lo que no existe servicio público y servicio privado".

Renfe evaluará la fórmula para seguir aplicando las compensaciones vigentes

Fuentes del Ministerio de Transportes aseguran que la enmienda del PP para que Renfe recupere sus anteriores compensaciones es "una operación demagógica y un brindis al sol populista", que no va a tener impacto sobre los usuarios.

Fuentes de la operadora han asegurado que la enmienda solo quiere penalizar a Renfe, empresa española y pública, y no a otras compañías como Ouigo e Iryo.

"Quiere penalizar a la empresa pública que ofrece servicio fundamental a millones de personas y que es fundamental para la vertebración de España", sostiene Renfe.

A juicio de la operadora española, pedir estas compensaciones solo a una empresa, en un régimen de competencia en los servicios comerciales, es condenar a la compañía y a los trabajadores públicos a competir en clara desventaja.

Por ello, Transportes defiende que si se quiere regular "de forma seria" se debería obligar a todos los operadores tengan a devolver el dinero cuando haya retrasos de menos de 60 minutos, aunque "esto puede ocasionar una subida de precios para pagar las multas, que también se sepa".

El pasado 1 de julio se modificaron los criterios de indemnización de impuntualidad de Renfe, que desde entonces devuelve el importe íntegro del billete de AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity cuando el retraso supera los 90 minutos (frente a los 30 minutos hasta entonces), y el 50 % con demoras de más de 60 minutos (15 minutos antes).