El suplemento que cobrarán los taxis durante el día de Nochevieja: así variarán las tarifas durante la noche
Las diferencias entre ciudades son notables, tanto en la forma de calcular los recargos como en el importe final
Coger un taxi en Nochevieja puede salir bastante más caro de lo habitual. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), los suplementos por viaje pueden llegar hasta 6,7 euros, y las ciudades donde más se nota el recargo son Madrid, Lleida y Palma de Mallorca.
El estudio de la OCU analiza las tarifas de taxi en 54 localidades españolas y revela que en 20 de ellas se aplica un suplemento específico durante Nochebuena y Nochevieja.
Esto significa que, si pensabas que tu trayecto iba a costar lo mismo que otra noche, es probable que tengas que pagar un extra
Es el caso de Cuenca (0,75 €), Huelva (1,2 €), Albacete (1,25 €) y Cáceres (1,25 €), donde se dan los suplementos específicos a estas noches más bajos, mientras que en Madrid (6,7 €), Lleida (5,63 €), Palma de Mallorca (4,75 €), Murcia (4 €) y Barcelona (3,5 €) se aplican los más altos.
En otras 19 ciudades, sobre todo más pequeñas, se aplican las tarifas nocturnas habituales, como ocurre en las nueve capitales de Castilla y León, además de Badajoz, Castellón de la Plana, Guadalajara, Logroño, Lugo, Melilla, Pontevedra, Tarragona, Teruel y Valencia.
Mientras tanto, en 15 ciudades más grandes, como Cádiz, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada, Santa Cruz de Tenerife, Orense, Gijón, Oviedo, Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Pamplona, se aplica la tarifa nocturna de festivo, que también encarece los viajes durante la noche más movida del año.
Según la OCU, las diferencias entre ciudades son notables, tanto en la forma de calcular los recargos como en el importe final. Aun así, tomar un taxi sigue siendo más barato que usar un VTC como Cabify o Uber, cuyos precios son libres y pueden dispararse de forma exagerada según la demanda, especialmente en Nochevieja.