Blanca Agost 30 DIC 2025 - 15:56h.

Las empresas más valoradas del planeta se están endeudando de manera nunca vista para desarrollar sus tecnologías de IA

Los escenarios futuros de la IA: "Tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo inevitable con nuestras acciones"

Las tecnológicas han despedido a miles de empleados en 2025 con la vista puesta en la automatización de los procesos productivos, gracias a la Inteligencia Artificial. Las grandes empresas ya destinan grandes cantidades de dinero a desarrollar esta tecnología en la que ponen sus esperanzas La pregunta clave para la economía mundial en 2026 es si estamos ante una burbuja de la inteligencia artificial y qué riesgos existen de que pueda estallar. La información de la periodista Blanca Agost.

Los magnates de las empresas más valoradas del planeta se están endeudando de manera nunca vista para desarrollar sus tecnologías de Inteligencia Artificial y no quedarse atrás, pero el negocio, de momento, no da beneficios. Quien pierda la carrera puede caer y hacer temblar al mercado.

Los gigantes tecnológicos prometen un futuro en el que la IA lo mejore todo y para conseguirlo ya hacen inversiones millonarias con préstamos y en lo que no se ponen de acuerdo es en si hay o no hay burbuja.

"Yo no diría que hay burbuja en la IA, yo lo que diría es que hay grandes expectativas asociadas al uso de la misma y es posible que algunas de esas expectativas no se den o al menos no se den a corto plazo", asegura el Director de Tecnología de la Empresa IA Tecnology, Jesús Tomé.

En la misma línea, Elena Parrondo, de Innovación Moeve: "Yo no creo que hay una burbuja como tal porque al final una burbuja por su propia definición en algún momento tiene que explotar".

En cambio, la inteligencia artificial "es una realidad, aunque algunos empiezan a preocuparse ante la posibilidad de que exista una burbuja desde el punto de vista financiero", asegura Joan Mas-Albaigés, director de tecnologías digitales EURECAT, que destaca "que a diferencia de las otras burbujas tecnológicas que hemos visto, en el caso de la inteligencia artificial hay elementos tangibles.

En el caso de NVIDIA es es espectacular, lo cual no sé si eso lo podemos generalizar en el mercado. hay un sector ligado a la IA es el de los centros de datos.

Los centros de datos triplican su inversión en EEUU

¿Hay burbuja en la IA? ¿Podría la burbuja de la IA pinchar el boom de los centros de datos? De momento lo que dicen las cifras es que el sector va a seguir creciendo. De hecho se esperan inversiones de 58.000 millones de euros en los próximos cinco años.

Los centros de datos solo en Estados Unidos en 2025 pidieron financiación por al menos 178.500 millones de dólares, el triple del año anterior. Estos centros de datos, la ventaja que tienen es que toda la infraestructura que utilizan puede reciclarse y adaptarse para hacer otro tipo de trabajo.