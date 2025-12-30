Decenas de inquilinos de la Casa de Alba, forzados a dejar sus pisos en Madrid: "Ella nos cuidaba"

"Tendrían que dar ejemplo como la institución que siempre ha sido; la propia duquesa siempre cuidó a las familias", subraya una vecina afectada.

¿Son las viviendas de protección oficial la solución al problema de la vivienda?

Compartir







Decenas de personas que viven de alquiler en cinco bloques de dos calles próximas al madrileño Palacio de Liria tendrán que dejar sus viviendas después de que la propietaria de los mismos, la Casa de Alba, les haya comunicado que no renovará sus contratos al esgrimir la necesidad de rehabilitar los inmuebles.

Según ha publicado este martes 'El País' y ha podido confirmar EFE este martes, en torno a medio centenar de inquilinos han recibido, en el último mes, cartas firmadas por la empresa Bala Investment, encargada de gestionar los edificios, en las que se anuncia que los actuales contratos de alquiler no se renovarán y se invita a una salida "ordenada" de los edificios.

Los bloques son los números 3, 5 y 7 de la calle de Manuel y los números 4 y 6 de la calle Duque de Liria. Según consta en el catastro, son edificios construidos entre 1914 y 1930 y que albergan, en total, algo más de setenta viviendas de diversa tipología, tamaño y renta de alquiler, oscilando esta entre los 500 y los 2.000 euros aproximadamente, según ha podido saber EFE.

"La duquesa de Alba siempre cuidó a las familias"

Muchas de las familias llevan viviendo en los pisos desde que vivía la duquesa de Alba, fallecida en 2014. Una de las vecinas afectadas ha asegurado a EFE que entonces la atención a los inquilinos era "excelente", situación que cambió al tomar las riendas los descendientes de la duquesa, que ya en 2019 firmaron nuevos contratos de alquiler con importantes subidas de las rentas.

PUEDE INTERESARTE Todas las ayudas a la vivienda que estarán disponibles en 2026: las opciones varían según la comunidad autónoma

Ahora, relata esta vecina, la propiedad ha comunicado a los inquilinos que, como tarde, tendrán que dejar sus viviendas cuando expiren sus contratos, sin opción a renovar, pese a que algunos se han mostrado expresamente dispuestos a pagar más renta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La excusa es que van a acometer obras para rehabilitar el edificio, pero los vecinos sospechan que la intención de los propietarios es darle usos más lucrativos a los inmuebles, bien como alquileres de temporada a estudiantes, bien como pisos turísticos.

De hecho, la citada vecina explica que Bala Investment está manteniendo reuniones individuales con cada vecino y que esta empresa ha manifestado su intención de acometer obras a partir de junio para, entre otras actuaciones, dividir los pisos de mayor tamaño.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

EFE ha contactado con Bala Investment para recabar su versión a este respecto, sin obtener respuesta por el momento.

La Casa de Alba, que posee múltiples propiedades en este área del barrio de Universidad, ya acometió el año pasado una operación similar mediante la cual, gracias a un plan especial urbanístico aprobado por el Ayuntamiento, puso en marcha 66 apartamentos turísticos en los edificios de los números 22 y 24 de la calle Princesa. "Tendrían que dar ejemplo como la institución que siempre ha sido; la propia duquesa siempre cuidó a las familias", subraya una vecina afectada.