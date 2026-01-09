La Unión Europea ha cerrado el acuerdo de Mercosur, que abaratará la importación de algunos productos sudamericanos

Agricultores y ganaderos siguen protestando contra el acuerdo de Mercosur que acaba de votarse en Bruselas. Han sido más de 25 años de negociaciones y suspenso, pero finalmente la Unión Europea ha dado el sí a este acuerdo comercial. Se firmará la semana que viene en Paraguay y en dos meses entrará en vigor. La reducción arancelaria supone eliminar 4.000 millones de euros de gravamen a las importaciones procedentes de los países de Mercosur. Informan en el vídeo Asunción Chamoso, Asier Bailez y Sara García.

Las uvas o las mandarinas, entre otros muchos, son algunos de los alimentos especialmente afectados por el tratado con Mercosur. En un plazo máximo de dos meses llegarán desde Latinoamérica con precios más baratos.

"Una piña que cuesta 13, 14 euros puede llegar a valer 10", cuenta la encargada de una frutería. "Que bajen los precios yo creo que al consumidor siempre le beneficia", opina una clienta. La reducción de aranceles a infinidad de productos se notará en la cesta de la compra. Etiquetas con precios más bajos, pero también con mayores dudas.

Productos latinoamericanos compiten con los europeos

"También un poquito de la calidad que venga de otros países, porque claro, no solamente es el precio", señala otra clienta. "Viene de fuera, pues como las señoras dicen, a veces sale más dura, otras con agua y es lo que hay", añade una carnicera.

Llegará género con otros estándares de producción para competir directamente con los productos europeos y por eso el sector primario sale a la calle. "La carne se paga sobre unos siete euros y medio el kilo a matadero y lo que se habla es que Mercosur va a traer los productos un 30% más barato", cuenta un manifestante.

Con esos precios y con los costes que les supone a los agricultores y ganaderos europeos producir aquí, las cuentas no les salen. "Trabajando a costes cero y ya más abajo no podemos trabajar", cuenta indignado otro. Mientras, las protestas continúan.