Varios miles de agricultores procedentes de distintos países europeos han bloqueado este jueves el centro de Bruselas con cientos de tractores para protestar contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y contra los recortes previstos en la Política Agraria Común (PAC).

Según los organizadores, la movilización ha reunido a unos 8.000 manifestantes y cerca de 500 tractores, que han colapsado los accesos a la ciudad y al barrio europeo, coincidiendo con la cumbre de líderes de la Unión Europea celebrada este mismo día en la capital belga.

Tras varias horas de marcha y graves afecciones al tráfico y al transporte público, los primeros altercados se han producido pasado el mediodía, cuando los manifestantes han llegado al barrio europeo. La Policía ha intervenido con gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los concentrados.

La protesta, en la que han participado alrededor de 500 agricultores españoles, tiene como eje central la defensa de una PAC con presupuesto propio, dos pilares y un carácter verdaderamente común, frente a la propuesta del Marco Financiero Plurianual 2028-2034, que plantea un fondo único y que, según el sector, pone en riesgo los ingresos agrarios, la cohesión territorial y la soberanía alimentaria de la UE.

La movilización ha coincidido con una reunión previa entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, con representantes de COPA-Cogeca, lo que ha retrasado el inicio de la cumbre. Ambos dirigentes han calificado el encuentro de “bueno y productivo”.

En un mensaje conjunto, Costa y Von der Leyen han asegurado que “Europa siempre estará al lado de sus agricultores”

Defendiendo un respaldo sólido en el presupuesto comunitario, ayudas específicas para pequeñas explotaciones, jóvenes agricultores y medidas de simplificación.

Aunque el acuerdo con Mercosur no figura formalmente en el orden del día, fuentes europeas reconocen que los líderes podrían abordar el estado de las negociaciones, cuya firma, prevista inicialmente para este sábado, ha quedado en el aire tras la petición de aplazamiento de Francia e Italia.

Desde España, el secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, ha calificado la protesta de “movilización histórica” y ha denunciado que la propuesta de la Comisión es “la más dañina de la historia”, al pretender financiar otras partidas a costa del presupuesto agrario.

Morcillo ha advertido de que el sector está “indignado, unido y movilizado” y ha reclamado un marco financiero ambicioso, subrayando que “no se puede recortar ni un euro del futuro del campo”.

También han participado ganaderos gallegos, que han mostrado su “rechazo frontal” a los recortes de la PAC y al acuerdo UE-Mercosur. El secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, ha denunciado el “desmantelamiento” de la PAC y una importante reducción presupuestaria.

Por su parte, el Sindicato Labrego ha respaldado las movilizaciones de la Coordinadora Europea Vía Campesina, alertando de que las políticas actuales priorizan los intereses de la agroindustria y los lobbies, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria, los precios justos y el relevo generacional en el campo europeo.