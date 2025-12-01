Planas ha considerado que falta cohesión y claridad estratégica en la propuesta de la Comisión Europea para la futura PAC

Los agricultores españoles anuncian protestas contra la nueva PAC: "El fin del campo"

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha convocado a representantes del sector ante la crisis de la peste porcina. El objetivo principal es controlar el foco para que no se extienda. De momento, no hay ninguna sospecha de la enfermedad en granjas y no se han detectado nuevos focos.

Planas ha insistido en la importancia de fortalecer la Política Agraria Común (PAC) y la Política Pesquera Común (PPC) y ha advertido de que la seguridad alimentaria europea depende de que estas políticas sigan "fuertes, con recursos suficientes y bien orientadas" en el diseño del próximo Marco Financiero Plurianual.

Planas ha intervenido este lunes en Roma, junto a su homólogo italiano Francesco Lollobrigida, en la sesión 'Las propuestas financieras de la Comisión Europea y los desafíos de la seguridad alimentaria para la agricultura y la pesca en Europa', en el marco del 21º Foro de Diálogo Italia-España, ha informado el ministerio en un comunicado.

En este sentido, ha considerado que "falta cohesión y claridad estratégica" en la propuesta de la Comisión Europea para la futura PAC que, además, "no protege a agricultores ni ganaderos como debería".

Asimismo, ha defendido que "la seguridad alimentaria es una política para toda la sociedad, no solo para el campo". Además, ha remarcado que "hay que evitar romper el mercado único con apoyos nacionales".

Por otra parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ha asegurado que "hay un diálogo permanente y estratégico" entre los países dentro de la Unión Europea, con el objetivo común de "asegurar la seguridad alimentaria presente y futura, con financiación adecuada".

Grandes desafíos para la seguridad alimentaria

Planas ha identificado cuatro grandes desafíos para la seguridad alimentaria: afrontar el cambio climático con la adaptación de la agricultura con riegos modernos, aguas alternativas y técnicas genómicas; fortalecer la gestión del riesgo agrario mediante seguros y sistemas de resiliencia; enfrentar la geopolítica y el comercio internacional aprovechando oportunidades como Mercosur e India sin caer en proteccionismos; y controlar los costes crecientes de producción, especialmente los fertilizantes, para garantizar alimentos de calidad a precios accesibles.

Además, ha puesto en valor el papel fundamental que desempeñan España e Italia en el abastecimiento alimentario europeo gracias a un modelo productivo basado en la calidad, la diversidad y la sostenibilidad.

"Juntos representamos el 25% de la producción agroalimentaria europea y esa fuerza debe traducirse en capacidad de decisión clara en Europa", ha indicado. Además, Planas ha remarcado la sintonía entre España e Italia para avanzar en una postura común que refuerce el reconocimiento del Mediterráneo en el proyecto europeo.

"La seguridad alimentaria se compone del equilibrio entre la cuantía, la calidad y el precio de los alimentos", ha dicho, añadiendo que, aunque en Europa se disfruta de una buena situación, "en el mundo 683 millones de personas sufren hambre y el 28% de la población afronta malnutrición". "Una situación que nos obliga a actuar juntos", ha concluido.