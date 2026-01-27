El acuerdo prevé eliminar o reducir aranceles en el 96,6 % de las exportaciones de bienes de la UE

Von der Leyen se fija en India como aliado comercial y político ante el giro de Donald Trump respecto a Ucrania

La India y la Unión Europea cerraron este martes un acuerdo comercial, descrito por ambas potencias como histórico, que unirá a la segunda y la cuarta economía del mundo en un mercado sin precedentes de 2.000 millones de consumidores, tras 18 años de negociaciones.

«Europa y la India hacen historia hoy. Hemos cerrado el acuerdo más importante de todos. Hemos creado una zona de libre comercio para dos mil millones de personas, de la que ambas partes se beneficiarán», escribió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su cuenta de X.

"Bajamos aranceles y abrimos oportunidades"

Este anuncio se adelanta unas horas a la ceremonia de firma de las conclusiones de la negociación, prevista para esta misma mañana en el marco de la cumbre.

Es en ese acto formal donde se espera que Bruselas y Nueva Delhi desvelen la arquitectura técnica de un pacto cuyos detalles se han mantenido protegidos hasta el último minuto.

El acuerdo prevé eliminar o reducir aranceles en el 96,6 % de las exportaciones de bienes de la UE, una apertura que ahorrará a las empresas europeas unos 4.000 millones de euros anuales en aranceles y permitirá duplicar las exportaciones de bienes hacia el gigante asiático para el año 2032.

Von der Leyen añadió que este entendimiento «es solo el comienzo» y aseguró que la Unión Europea y la India reforzarán aún más su relación estratégica en los próximos años.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, celebró el cierre del acuerdo y lo definió como el mayor tratado de libre comercio alcanzado hasta la fecha, al subrayar que es el resultado de más de una década de trabajo y de un año de intensas negociaciones.

«Tras un año de compromiso incansable y más de una década de preparación, hemos logrado el mayor acuerdo de libre comercio de la historia. Bajamos aranceles y abrimos oportunidades, demostrando que el comercio de beneficio mutuo es posible y que una asociación genuina siempre merece el esfuerzo», escribió en su cuenta de X.

Minutos antes, el primer ministro indio, Narendra Modi, había confirmado que ambas partes habían alcanzado un acuerdo el lunes tras concluir las negociaciones.

«Ayer mismo se alcanzó un acuerdo histórico entre la India y la Unión Europea. En todo el mundo se le está describiendo como la ‘madre de todos los acuerdos'», afirmó Modi durante una intervención pública en vídeo.