Durante la promoción de su nuevo documental, Alejandro Sanz ha hablado de las dos denuncias presentadas contra Julio Iglesias

Julio Iglesias, demandado también por tres trabajadores de su finca a los que despidió durante la pandemia del covid

Alejandro Sanz se encuentra en plena promoción de su nuevo documental, llamado 'Cuando nadie me ve', que se estrena este martes 27 de enero. En una entrevista a Europa Press, además de hablar de esta producción, que muestra al hombre detrás del icono, el artista se ha referido también a las denuncias que dos extrabajadoras de Julio Iglesias han presentado contra él, tras asegurar que sufrieron agresiones sexuales continuadas por su parte en el año 2021.

Alejandro se ha mantenido prudente en torno a esta cuestión, sin invalidar el escandaloso testimonio que las dos mujeres dieron conjuntamente a El Diario y Univisión, pero aludiendo a su amistad con el cantante: "Cuando haya un juicio podré dar mi opinión. Eso tiene un proceso que tiene que seguir su curso. Es muy difícil ponerse de un lado un otro. Yo conozco a Julio y a mí me cuesta mucho creer que pueda intentar abusar, pero hay que esperar a ver qué dice un juez", ha afirmado.

"Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas - ha añadido- Por supuesto que hay que proteger a una mujer si hay un abuso y para eso existen los mecanismos judiciales y se deben seguir a rajatabla. Pero la presunción de inocencia también debe ir por delante porque ya hemos visto muchos casos en los que ha ocurrido estoy es terrible", ha concluido el autor de 'Más'. Después, ha añadido que hay que esperar a que "se presenten las pruebas y todo eso", además de aseverar que "nadie tiene nada para dar una opinión formada y definitiva" al respecto y que el juicio mediático es muy nocivo para la reputación del acusado.

El juicio formal al que Sanz se refiere, finalmente, no tendrá lugar en España, después de que el abogado de Julio Iglesias presentara un escrito en el que ponía en duda la jurisdicción de nuestra Audiencia Nacional en un caso cuyos presuntos hechos se desarrollaron muy lejos de aquí, en República Dominicana. El letrado aludió también a la nacionalidad extranjera de las demandantes - que relataron en la investigación de El Diario las diferentes formas en las que fueron presuntamente agredidas por Iglesias - y el hecho de que éstas no podían "elegir el país donde presentar su demanda", siendo España el lugar donde más daño se hace a la reputación de su exjefe.

Así, el pasado viernes 23 de enero, la Fiscalía de la Audiencia Nacional acordó archivar las diligencias abiertas ante la "falta de competencia" del tribunal para entrar a conocer de hechos en profundidad. El organismo explicó que no corresponde a España investigar hechos cometidos allende sus fronteras cuando otro Estado tiene competencia clara y efectiva para ello. En la resolución, el Ministerio Fiscal explica a las denunciantes que la vía que deben de seguir ahora, si así lo consideran, es la de "reproducir su denuncia ante los órganos judiciales" competentes. Las dos mujeres tendrán que decidir, por tanto, si acusan al cantante de los mismos delitos en su país de origen.