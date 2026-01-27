Rocío Amaro 27 ENE 2026 - 16:25h.

La asociación cultural El Traje de Huelva incluirá en el forro del manto de la Virgen del Rocío los nombres de las 45 víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

Crean una plataforma para atender a los onubenses afectados en Adamuz: al frente, el abogado José Luis Orta Prieto

HuelvaLa memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz quedará unida de forma permanente a la devoción rociera onubense. La asociación cultural El Traje de Huelva ha decidido incluir en el forro del manto que se le está elaborando a la Virgen del Rocío los nombres de los 45 fallecidos en la tragedia, como homenaje y gesto de oración hacia las familias golpeadas por el siniestro.

Así lo ha comunicado el presidente de la asociación, Aarón Fernández Carrillo, quien ha explicado que este manto, integrado en el terno del Traje de Huelva que la provincia ofrenda a la Blanca Paloma, llevará impresos en su interior los nombres de todas las víctimas. Un símbolo que, según ha señalado, pretende que "permanezcan para siempre bajo el amparo de la Virgen".

La iniciativa nace como respuesta al impacto que el accidente ha tenido en toda Andalucía, pero especialmente en Huelva, una provincia profundamente marcada por la tragedia y cuya devoción rociera ha querido canalizar el duelo colectivo a través de detalle.

Un manto tejido con fe y memoria colectiva

El proyecto del Traje de Huelva es una iniciativa impulsada desde la propia asociación cultural y se financia íntegramente a través de donaciones voluntarias. Desde que se presentó esta idea, antes de las pasadas Navidades, se abrió la posibilidad de que cualquier persona pudiera colaborar incorporando el nombre de un ser querido en el forro del manto, una acción simbólica que iba acompañada de una acreditación oficial y una lámina artística de la Virgen ataviada con el traje.

Tras el accidente de Adamuz, ese mismo mecanismo solidario se ha puesto también al servicio del homenaje a las víctimas. Las aportaciones económicas permitirán sufragar la inclusión de los 45 nombres, de manera que el manto sea una obra construida entre todos.

En la presentación inicial del proyecto, Fernández Carrillo ya destacó que este traje "pasará a la historia por ser un regalo de toda la provincia de Huelva a su principal devoción", una idea que ahora adquiere una dimensión aún más profunda al incorporar el recuerdo de quienes perdieron la vida.

Un diseño cargado de simbolismo onubense

El manto, cuyo diseño corre a cargo del artista Curro Claro, que ha declarado que "es un honor atesorar este proyecto". Será de color marfil y estará repleto de referencias simbólicas a la provincia. Incluirá elementos representativos de los pueblos rocieros, alusiones a la Purísima Concepción como patrona de la Diócesis de Huelva, así como guiños a todas las patronas onubenses. El bordado será realizado por Pedro Palenciano, ubicado en la localidad jienense de Andújar.

La previsión es que el manto pueda estar finalizado para el año 2027, aunque desde la asociación han subrayado que será finalmente el equipo de camaristas quien decida el momento en que la Virgen del Rocío lo luzca.

Huelva, la provincia más golpeada

El accidente ferroviario de Adamuz se ha cebado especialmente con Huelva, donde la tragedia ha dejado 28 fallecidos, más de la mitad del total de víctimas mortales. Una cifra que ha convertido el suceso en una herida abierta para numerosos municipios onubenses y para la provincia en su conjunto.