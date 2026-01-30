Los trabajadores que perciben el SMI agradecen la subida, pero reclaman mejoras debido al elevado coste del alquiler

El Ministerio de Trabajo cierra un preacuerdo con los sindicatos para subir el SMI un 3,1% hasta los 1.221 euros en 2026

El Ministerio de Trabajo cerró este jueves un preacuerdo con los sindicatos UGT y CCOO para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1 % en 2026 hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas. El SMI ha ido evolucionando en los últimos años. En 2005, por ejemplo, no llegaba a los 500 euros, pero el coste de la vida era bien diferente. Informan en el vídeo Victoria Talero y Almudena Calvo.

Y es que por más que haya subido el SMI en los últimos años, siempre va a rebufo del coste de la vida. "No es tanto por el salario, el salario está bien, lo que pasa es que los alquileres están subiendo cada vez más", cuenta un trabajador que percibe el salario mínimo. Es el lamento de quienes lo cobran. "Nada, no da para vivir, muy difícil y más siendo una madre que está con su hijo y los gastos corren solo para mí", añade otra.

El sector servicios es el que más trabajadores tiene cobrando ese sueldo. Miriam y Jeudi están en una empresa de limpieza. "No es suficiente porque la vida está muy cara", cuenta. Para muchos el mayor problema es que con ese salario no pueden independizarse. "No puedes alquilar un piso sola, tienes que estar viviendo, compartiendo piso en una habitación. Es difícil", explica otra trabajadora.

Agradecen la subida, pero reclaman mejoras. "Por lo menos que sean menos retenciones para los trabajadores. Realmente es una subida de salario que nosotros no lo notamos", cuenta un camarero Aunque en el acumulado de los últimos años la mejora es ostensible.