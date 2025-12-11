Agencia EFE 11 DIC 2025 - 10:34h.

La primera propuesta elevaría el SMI a 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, 36,7 euros más que el vigente; y la segunda lo haría en 55,6 euros, hasta los 1.240 euros

Una inflación creciente reduce a mínimos el poder adquisitivo ganado por los trabajadores en los últimos años

El comité de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo ha planteado dos propuestas para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026: un 3,1 % si sigue exento de tributación y un 4,7 % si comienza a tributar.

Según adelanta "El País" y confirman a EFE fuentes del Ministerio de Trabajo, la primera propuesta elevaría el SMI a 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, 36,7 euros más que el vigente; y la segunda lo haría en 55,6 euros, hasta los 1.240 euros.

El 60 % del salario medio neto

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había pedido a los expertos que formalizaran dos planteamientos de cuantías, una quedando exento de tributar y otra aplicando el tipo marginal que corresponde, con el objetivo de que se cumpla con el 60 % del salario medio neto.

El año pasado, con la subida del 4,4 % que situó el SMI en los 1.184 brutos euros mensuales, el Ministerio de Hacienda abogó por que comenzara a tributar, algo a lo que se opuso Trabajo y que se saldó con una solución temporal en forma de exención para este ejercicio.

Trabajo convoca este comité para que dé una recomendación, habitualmente una horquilla de subida, que luego traslada a patronal y sindicatos, aunque la fijación del SMI es potestad del Gobierno y no requiere de esa negociación.

Los sindicatos CCOO y UGT han avanzado que su propuesta de incremento del salario mínimo profesional es del 7,5 %, hasta los 1.273 euros brutos al mes, y que pase a estar sujeto a la tributación correspondiente de IRPF.

Junto a sus propuestas de incrementos, los sindicatos exigen un cambio legal para que el alza del SMI no se pueda absorber en pluses y complementos.

Por su parte, las patronales CEOE y Cepyme han propuesto un incremento del 1,5 % para 2026, hasta los 1.202 euros brutos al mes, en 14 mensualidades, y que también comience a tributar.

La CEOE argumenta esta subida del 1,5 % en que el SMI ya ha superado el 60 % del salario medio neto, según la Encuesta de Población Activa (EPA), y porque está en línea con la prevista para los empleados públicos para el próximo año.