Una media de 135 personas se interesaron en la misma casa de alquiler en 2025

28 ENE 2026 - 16:25h.

El Observatorio del Alquiler impulsado por la Fundación Alquiler Seguro constata en su último barómetro, correspondiente el cuarto trimestre de 2025, que la presión de la demanda de alquiler residencial se mantuvo "en niveles significativos" en 2025.

As, una media de 135 personas contactaron con cada vivienda que salió al mercado en un plazo de 10 días, con lo que ya se acumula un año y medio por encima de la barrera de los 100. Esta cifra media al cierre de 2025 es "significativamente superior" a los 124 interesados con los que se cerró 2024.

La provincia de Barcelona marcó a finales del año pasado un récord histórico de demanda, con 462 interesados, reflejando, en opinión del Observatorio, "un mercado totalmente saturado". Según el estudio, la declaración de zonas tensionadas, como la de Barcelona, "lejos de aliviar el mercado, parece haber acelerado la retirada de inmuebles residenciales", añadiendo la presión a la demanda.

"Un marcado efecto limítrofe en el área de influencia de Madrid"

Además de Barcelona, por encima de los 100 interesados por vivienda se encuentran Girona (140), Baleares (137), Vizcaya (134), Las Palmas (121), Zaragoza (109), Tarragona (109), Valencia (104), Madrid (103) y Santa Cruz de Tenerife (102).

El Observatorio percibe "un marcado efecto limítrofe en el área de influencia de Madrid", donde la conexión con la capital ha disparado el número de interesados en Toledo (que sube de 33 a 54) y Guadalajara (de 69 a 75), "actuando como receptores de los inquilinos expulsados por las rentas metropolitanas".

Por otro lado, el crecimiento en provincias como Girona (de 104 a 140) y Tarragona (de 92 a 109) responde, por un lado, a su cercanía con Barcelona (que pasa de 421 a 462), pero también al tejido industrial localizado en esas zonas y a un mercado de alquiler propio.

Los inmuebles disponibles bajan un 4,7%

"Además, en ambos territorios la declaración de zonas de mercado tensionado ha alterado el equilibrio entre oferta y demanda, convirtiéndose en el principal motivo del desequilibrio actual, por encima del mero factor geográfico", sostiene el informe.

El año 2025 concluyó con un total de 683.920 viviendas comercializadas en el mercado de alquiler de larga duración, lo que supone una pérdida de 33.418 inmuebles (-4,7%) respecto al año anterior, según el Observatorio.

Aunque el ritmo de caída se ha moderado en comparación con las 95.216 viviendas perdidas en 2024, el estudio aclara que "esta ralentización no debe confundirse con una recuperación", pues el número de viviendas disponibles continúa disminuyendo de forma constante.

El precio medio nacional escaló hasta los 1.184 euros

La consecuencia de este desajuste, afirma el Observatorio, es que el precio medio nacional escaló hasta los 1.184 euros al mes, lo que representa un incremento anual del 5,9%. No obstante, este incremento se ha desacelerado respecto al aumento del 11,3% registrado en 2024, lo que apunta a una cierta estabilización, que se ha detectado en los últimos seis meses en mercados como Barcelona (1.643 euros), Madrid (1.584 euros) o Málaga (1.269 euros).

Para el Observatorio, esta situación responde a que los inquilinos ya destinan casi el 40% de sus ingresos netos a la renta mensual, "un umbral que imposibilita seguir asumiendo incrementos de precio al ritmo de años anteriores".

Sin embargo, mientras los grandes núcleos se estabilizan, el estudio advierte de que las subidas "más agresivas" se han desplazado a provincias con precios históricamente bajos, pero que sufren un descenso "agudo" de la oferta.

Así, provincias como Ciudad Real (+13,9%) Zamora (+10,2%), Asturias (+9,6%) y Zaragoza (+9,5%) presentan precios que, aunque se sitúan por debajo de la media nacional y de la barrera de los 900 euros, "reflejan el impacto de una escasez de inmuebles que ahora castiga a mercados anteriormente mas equilibrados".

Barcelona, zona tensionada, concentra el 35% de la caída del 'stock'

Cataluña, con el 90% de su territorio regulado desde octubre de 2024, "sufre la mayor fuga de oferta nacional", concentrando Barcelona el 34,7% de la pérdida de 'stock' de todo el país, con 11.594 inmuebles menos.

"La rigidez de los precios en Barcelona ha provocado que la rotación de viviendas sea escasa, manteniendo la presión de la demanda en niveles récord (462 interesados) pese a los límites legales. Esta situación está mostrando como el control de precios no ha frenado el interés, sino que ha reducido significativamente las opciones disponibles", sostiene el informe.

Girona es la única excepción en la comunidad catalana, con una subida de la oferta de sólo el 0,9%, aunque la presión ha pasado de los 104 interesados por vivienda en alquiler a los 140, constatando, para el Observatorio, que el aumento de la oferta ha sido insuficiente para la alta demanda existente en la provincia.

Sevilla, Málaga o Madrid

Destaca también la situación de Sevilla (-13%), una provincia con niveles de oferta históricamente bajos en relación a su población, ahora con una pérdida de oferta de más del 10%. Por el contrario, el estudio observa un mantenimiento de los niveles de 'stock' en Madrid (+0,21%) y Málaga (-0,10%), que presentan cifras muy similares al ejercicio anterior.

En el archipiélago canario, la oferta sube en Santa Cruz de Tenerife (+6,3%) pero baja en Las Palmas, "donde el debate sobre la declaración de zonas tensionadas ha retraído a los arrendadores", apunta el Observatorio, que añade que, en ambos casos, el 'stock' sigue bajo mínimos, con un 40% menos de oferta que en 2021.

País Vasco, por su parte, fue la región donde la oferta ha experimentado la mayor caída porcentual. En esta comunidad, Vizcaya (-25,4%) y Guipúzcoa (-23,3%) lideran el retroceso de 'stock' interanual, con propietarios que optan por cerrar el inmueble o trasladarlo a otras modalidades de alquiler ante la incertidumbre regulatoria. Esta disminución de la oferta ha provocado un aumento de los precios, que superan ya los 1.300 euros/mes en Vizcaya y los 1.500 euros en Guipúzcoa.