El Colegio Americano de Madrid, ubicado en Pozuelo de Alarcón, ha recibido una orden judicial directa para reincorporar a sus aulas a las hijas de Andriy Portnov, el ciudadano ucraniano asesor del expresidente Viktor Yanukóvich que fue asesinado a tiros en mayo del pasado año. Tras denunciar la viuda de Portnov que sus tres hijas fueron expulsadas del centro, la dirección del mismo justificó que había tomado esa decisión bajo el argumento de que las echaron “por motivos de seguridad", tratando de evitar posibles riesgos para el resto del alumnado, que se vio impactado por lo ocurrido.

Tras reclamar la progenitora y denunciar ante la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, solicitando la anulación de la expulsión al considerar que se estaban vulnerando los derechos de sus hijas, finalmente el citado departamento se ha pronunciado y ha resuelto a su favor. Defienden, tras un “análisis técnico de la seguridad jurídica”, que “se ha vulnerado el derecho a la educación de las tres menores al haberlas expulsado y privado de su derecho a la educación por una circunstancia personal que afecta a su familia, sin que se haya cometido ninguna falta grave de disciplina que pudiera motivar dicha sanción, ni producirse la falta del pago de dichos servicios educativos, como causas que podrían motivar según su reglamento de admisiones dicha expulsión".

El Colegio Americano de Madrid, en desacuerdo con la resolución

En la misma línea, y como avanza el diario El Mundo, la Consejería de Educación, apunta que, de acuerdo con el artículo 16.1 del Decreto 19/2010, "se ha requerido al titular del centro que subsane la grave irregularidad, de forma urgente, y en un plazo no superior a 10 días desde esta comunicación, y proceda a anular la expulsión comunicada y vuelva a admitir a las tres menores". El Colegio Americano de Madrid, sin embargo, estaría en “desacuerdo” y, según el citado medio, plantea un recurso.

La controversia se originó tras el violento suceso en el que el progenitor fue tiroteado en las inmediaciones de la institución, lo que generó un clima de alarma entre los padres y la dirección del centro. El Colegio Americano alegaba que la situación personal y los riesgos asociados llegaron incluso a genera un “trauma a nivel de seguridad” en el que las familias no escondieron sus miedos, lo que llevó al centro a tomar una decisión, no sin que intentasen “cuidar los intereses de esas tres niñas y del resto de alumnos”, según señalan y aseguran en declaraciones a El Mundo.

A ese respecto, defienden que trataron de “minimizar” los traumas derivados de la situación, adoptando su medida con respaldo de psicólogos y expertos en salud mental.

La familia del ucraniano asesinado denuncia la expulsión de las menores del centro

Pese a ello, las justificaciones no convencen de ningún modo a la familia del ciudadano ucraniano asesinado, con la que era su esposa, Anastasiia Valiaieva, insistiendo a través de su abogado que las menores fueron expulsadas sin que hubiese ninguna falta grave que lo justificara y, además, en el momento más duro de sus vidas.

De ese modo, el letrado familiar reitera y destaca que, lejos de proteger a las menores ante lo sucedido, se optó por dejarlas “desamparadas”, llegando incluso a tratarlas como si fuesen “un riesgo” para el centro.

Ahora, el fallo judicial de la Consejería de Educación insta a que el Colegio Americano readmita a las tres menores, si bien desde esta institución insisten en que “el expediente no se ha terminado” y caben recursos y alegaciones.