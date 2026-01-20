España permanece de luto oficial mientras el balance de víctimas mortales continúa elevándose

El accidente ferroviario en Adamuz, en directo: la Guardia Civil pide inmovilizar el vagón seis del Iryo, el primero que descarriló

La tragedia ferroviaria continúa en Adamuz. En el municipio cordobés todos los focos están puestos en el tramo en el que descarrilaron un tren Iryo y un tren Alvia en un suceso que deja ya 40 muertos y en el que se teme que las cifras sigan aumentando. Todavía se trabaja en retirar algunos convoyes que cayeron por un talud de cuatro metros, mientras todavía distintas familias siguen sin noticias de algunos de sus seres queridos. El suceso, que también ha dejado más de un centenar de heridos, abre paso ahora a la investigación para esclarecer las circunstancias y las causas del accidente, así como para que los afectados puedan proceder al reclamo de indemnizaciones por lo ocurrido.

Las familias y los supervivientes se enfrentan ahora a un escenario donde la determinación de las responsabilidades civiles y penales será también clave para garantizar que se cumplan los derechos de los damnificados desde el primer momento de la catástrofe. La investigación técnica, que como ha advertido el ministro de Transportes, Óscar Puente, podrá prolongarse durante al menos un mes, será también el eje sobre el cual puedan pivotar las futuras demandas.

La causa del accidente ferroviario de Adamuz, clave en el proceso de reclamo de indemnizaciones

Según advierten especialistas en derecho procesal, el paso fundamental es esclarecer la causa del accidente, un proceso que delimitará si la responsabilidad recae sobre Adif por el estado de la infraestructura, o sobre las operadoras Renfe e Iryo por posibles fallos en el material rodante o errores humanos de los conductores del Iryo y Alvia, algo que, en principio, no parece estar entre las hipótesis principales.

Según ha señalado el ministro Óscar Puente, –que inicialmente calificó el siniestro de "muy extraño" al ocurrir en un tramo recto, renovado en mayo, y sin que los trenes sobrepasasen el límite de velocidad–, la investigación trata de determinar si la rotura de un tramo de la vía que se ha localizado es "la causa o la consecuencia" del descarrilamiento del tren Iryo, que originó el choque con el tren Alvia, que también descarriló y que justo en ese momento pasó en paralelo en lo que fueron 20 segundos dramáticos sin margen de maniobra.

A ese respecto, no obstante, Puente ha insistido en que por ahora todo son hipótesis y hay que dejar tiempo a la investigación.

“El tiempo y el trabajo de los técnicos nos darán la respuesta", dijo Pedro Sánchez ayer, anunciando tres días de luto oficial y declarando que van a "dar con la verdad" de las causas del siniestro.

Por el momento, se sabe que el tren Iryo había sido revisado el 15 de enero, tres días antes del accidente, y era "relativamente nuevo", según ha señalado Óscar Puente, porque no llegaba a los cuatro años.

Claves para reclamar la indemnización por el siniestro de Adamuz

En este contexto, no obstante, ya está activado el Protocolo nacional de actuación médico-forense para agilizar la identificación de las víctimas y la gestión de datos a través del Centro de Integración de Datos (CID). Este organismo busca centralizar la información para que los familiares reciban asistencia técnica y humana de manera fluida, cumpliendo con la normativa vigente sobre sucesos con múltiples víctimas.

Según explica en una entrevista a El País Álvaro Casado, socio de Casado Martín Abogados, es también crucial que, aunque la investigación se extienda en el tiempo, se tomen acciones legales cuanto antes a la hora de reclamar una indemnización por los hechos. En ese sentido, refiere que los afectados tienen derecho a dos indemnizaciones distintas.

La primera de ellas corresponde al Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV), con baremos fijos por lesiones, mientras que la segunda deriva de la responsabilidad civil, que suele utilizar como referencia el baremo de accidentes de tráfico, aunque los expertos aconsejan no firmar finiquitos prematuros sin un asesoramiento legal independiente.

A ese respecto, inciden en que es fundamental que, a la hora de reclamar, se cuente con toda la documentación acreditativa, con los informes médicos correspondientes y el billete de tren, el cual puede solicitarse de forma online.

Derechos de transporte y devoluciones de billetes por interrupción de servicios

Por otro lado, la interrupción del servicio de alta velocidad en la conexión Madrid-Andalucía, por su parte, ha provocado afectaciones también en miles de usuarios. Estos viajeros no solo tienen derecho a la devolución del billete, sino que la normativa europea obliga a las compañías a ofrecer transportes alternativos o costear el alojamiento y la manutención si la demora en la salida supera los tiempos estipulados por la ley.

En ese sentido, Facua ha recordado en un comunicado que, si la compañía no facilita ese transporte en un máximo de 100 minutos desde la hora prevista de salida y el pasajero lo tiene que contratar por sus medios, éste tiene derecho a la compensación del coste del viaje en autocar. Además, refieren que puede ejercerse este derecho si la empresa ferroviaria autoriza directamente al cliente la compra del billete de transporte alternativo, estipulada en el artículo 18 del Reglamento (UE) 2021/782 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril.

Las empresas implicadas deben, del mismo modo, facilitar el traslado y estancia de hasta tres familiares por cada víctima al lugar del suceso. Según establece el Real Decreto 627/2014, la asistencia integral incluye apoyo psicológico, protección de la intimidad frente a comunicaciones no deseadas y la custodia y limpieza de los objetos personales recuperados en la zona del siniestro.

Ante estas situaciones, además, la web del Ministerio de Transporte contiene un apartado relativo específicamente a los 'derechos de las víctimas de accidentes ferroviarios y sus familiares'. En él, se apunta al derecho de información general sobre el accidente; el derecho de acceso al recinto de la estación o sus inmediaciones; el derecho al transporte, alojamiento y manutención; a la asistencia psicológica; la protección de la intimidad y la dignidad, especialmente ante comunicaciones no solicitadas; el derecho a recibir información sobre asistencia financiera; a la limpieza y devolución de efectos personales; y a las indemnizaciones del seguro obligatorio de viajeros, entre otros.

Las indemnizaciones del seguro obligatorio de viajeros y su cuantía

En lo relativo a la cuantía del seguro obligatorio de viajeros, de acuerdo con las cantidades fijadas en el anexo del Real Decreto 627/2014, de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios, publicado en el B.O.E. de 19 de julio de 2014, son las siguientes:

En caso de fallecimiento: 72.121,46 euros

Respecto a las lesiones corporales, según la calificación:

Primera categoría 84.141,70 euros

Segunda categoría 60.101,22 euros

Tercera categoría 54.091,08 euros

Cuarta categoría 48.080,96 euros

Quinta categoría 42.070,84 euros

Sexta categoría 36.060,72 euros

Séptima categoría 30.050,60 euros

Octava categoría 24.040,48 euros

Novena categoría:18.030,36 euros

Décima categoría 12.020,24 euros

Undécima categoría 9.015,18 euros

Duodécima categoría 7.212,14 euros

Decimotercera categoría 5.409,10 euros

Decimocuarta categoría 2.404,04 euros

En el caso de víctimas de otros Estados, y tal como refiere el Ministerio de Transportes, "la Administración General del Estado debe asegurar: la comunicación a las embajadas de la existencia de víctimas, la tramitación en el menor tiempo posible de visados, autorizaciones de entrada y salida de España, documentos de identidad o de viaje y debe adoptar las medidas administrativas y de coordinación que permitan la repatriación de cadáveres cuando lo autorice la autoridad judicial".

Gestión de permisos laborales para víctimas y familiares

En el terreno estrictamente laboral, el Estatuto de los Trabajadores ampara a quienes deben ausentarse de su puesto para cuidar de heridos o gestionar la pérdida de allegados. Aquellos que presenten lesiones físicas o psicológicas deberán tramitar su incapacidad temporal a través de su centro de salud, documentando rigurosamente que el origen de su estado es el accidente ferroviario.

Para los parientes, existen permisos de hasta cinco días retribuidos en casos de hospitalización o reposo domiciliario de familiares hasta segundo grado. A ello, además, cabe destacar que el Estatuto de los Trabajadores recoge que el trabajador puede ausentarse hasta "cuatro días al año por causa de fuerza mayor", según el artículo 37.9.

Por su parte, los expertos subrayan que incluso quienes resultaron ilesos en el accidente deben conservar su billete de tren como justificante oficial ante su empresa, pudiendo ausentarse de forma justificada el día posterior al evento si el desplazamiento a su centro de trabajo resultó materialmente imposible.