La bolsa española alcanza un récord este lunes, al cierre en 18.195 puntos tras subir un 1,4 %

EuropaPress_7262804_paneles_informativos_palacio_bolsa_madrid_febrero_2026_madrid_espana_ibex
Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid. Europa Press
La bolsa española ha registrado este lunes un nuevo máximo histórico al cierre en 18.195,1 puntos con una subida del 1,4 %, apoyado en el avance de la banca y de las plazas europeas.

El índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, ha ganado 251,8 puntos, ese 1,4 %, hasta los 18.195,1 puntos. En el año acumula un alza del 5,13 %.

La bolsa española conseguía un nuevo récord de cierre, a pesar de las dudas de Wall Street y mientras subía la banca, la mayoría de los grandes valores y las plazas europeas

El barril de petróleo Brent ganaba el 1,18 % y se cambiaba a 68,85 dólares. De los grandes valores solo bajó Telefónica, el 0,22 % (quinta mayor caída del IBEX), mientras que BBVA avanzó el 2,18 %; Banco Santander, el 1,54 %; Iberdrola, el 1,01 %; Inditex, el 0,49 %, y Repsol, el 0,48 %.

