La huelga en el sector ferroviario obliga a Renfe, Iryo y Ouigo a cancelar 350 trenes la próxima semana

Los paros convocados para lunes, martes y miércoles afectarán a la alta velocidad, media distancia y cercanías

La huelga convocada en todo el sector ferroviario para este lunes, martes y miércoles provocará la cancelación de hasta 350 trenes de alta velocidad de Renfe, Iryo y Ouigo, en aplicación de los servicios mínimos del 73% decretados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El conflicto tiene su origen en las reivindicaciones sindicales de un cambio estructural en la seguridad del sistema ferroviario español, tras los accidentes registrados en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

Los sindicatos reclaman más inversiones en mantenimiento, más contratación de personal en Adif y que no se externalicen trabajos sensibles a empresas privadas

En las reuniones mantenidas con el Ministerio, las organizaciones sindicales han logrado arrancar algunas propuestas, como una mayor inversión en mantenimiento, refuerzos de plantilla y nuevas normativas para mejorar la seguridad ferroviaria. Sin embargo, estas medidas no han resultado suficientes para desconvocar la huelga, ya que muchas de ellas dependen del visto bueno del Ministerio de Hacienda, al implicar un aumento del gasto público.

Por este motivo, la huelga sigue adelante y afectará a todas las empresas ferroviarias, incluidas las de mercancías, y a todo tipo de servicios, desde la alta velocidad hasta las cercanías y la media distancia.

Aun así, las negociaciones continúan abiertas y no se descarta una desconvocatoria si se alcanza un acuerdo de última hora

En lo que respecta a la alta velocidad, de los 350 trenes suprimidos, 272 corresponden a Renfe, que operará 723 de los 995 servicios previstos. Iryo cancelará 48 trenes y mantendrá 136 de los 184 programados, mientras que Ouigo dejará de operar 30 servicios, con 80 trenes en circulación de los 110 previstos.

En media distancia, Renfe no prestará 683 servicios, en aplicación de unos servicios mínimos del 65%, lo que supone que circularán 1.277 de los 1.960 trenes programados. En cercanías, funcionará el 50% en hora valle y el 75% en hora punta, aunque en Cataluña los porcentajes oscilarán entre el 33% y el 66%. En el transporte de mercancías, los servicios mínimos se limitan al 21%.

Las movilizaciones afectarán a todos los trabajadores del sector, incluido el personal de Serveo, que presta servicios a bordo, así como a empresas de mercancías como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail.