El turismo en Andalucía ha registrado sus peores cifras tras las continuas lluvias y la crisis ferroviaria

Balance desolador en Andalucía tras el paso de las borrascas: playas vacías, carreteras destrozadas y miles de personas sin poder volver a casa

Los efectos que han dejado las sucesivas borrascas en Andalucía siguen dejando una imagen de lo más desoladora. Calles inundadas, miles de vecinos fuera de sus hogares y mucha incertidumbre sobre lo que va a ocurrir en los próximos días. Muchos de ellos, se han puesto manos a la obra para tratar de recuperar sus pueblos lo antes posible. Informa en el vídeo V. Talero y Pepe Palacios.

En Málaga, ya lo están notando. El sector de la hostelería registra grandes perdidas dado el bajo turismo que han tenido en el último mes: "Haríamos 70 espetos, pero ahora con la lluvia puede que haya hecho cinco o seis". El tren de borrascas no ha dado tregua a ninguna de las provincias. Las calles vacías, además de inundadas, algo que ha puesto muy difícil la situación de los negocios.

Una situación a la que también se suma la crisis ferroviaria, que ha dejado muchas líneas que conectan Andalucía, suspendidas tras el accidente ocurrido en Adamuz. La demanda ha bajado, la gente no ha querido arriesgarse a viajar. Unas recomendaciones también dadas por los gobiernos. Y la situación de la red ferroviaria en el país han provocado una bajada inmediata del turismo.

Cómo ha afectado el accidente de trenes en Adamuz

Los hoteles también han notado esta importante bajada del turismo: "La gente ha preferido o bien anular o bien posponer su reunión o su reserva para otro momento que le dé más tranquilidad del tiempo y las comunicaciones", explica Amador Recio, director del Hotel Ribeira de Triana.

Tras el pasado accidente ferroviario en Adamuz, la línea Madrid-Andalucía sigue interrumpida, afectando a miles de viajeros: "Es el turismo nacional de fin de semana, pues este ,prácticamente, ha desaparecido en sentido que no hay manera de venir". Francisco Moro, presidente de la Asociación Hoteleros de la Costa del Sol. Las lluvias también han provocado graves destrozos que dificultan los accesos a varios municipios, a otros ni siquiera es posible entrar.

"Está viniendo lo justo y poquito. Hacemos un cálculo más o menos que entre 15 y un 20% mínimo nos está afectando" "Y menos mal que nos pilla ahora y no en feria o Semana Santa, que entonces su vida es totalmente desastroso para la ciudad", explican. Unas pérdidas que los hoteleros esperan recuperar en temporada alta tras complicado inicio de año.