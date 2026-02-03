Iberia topa los precios del Puente Aéreo entre Madrid y Barcelona a 99 euros: "Encontrar vuelos es un infierno"

Javier Villanueva 03 FEB 2026 - 22:02h.

"Viajo en avión para no estar 5 horas en tren", dicen los no habituales usuarios del puente aéreo

Óscar Puente asegura que aún no puede confirmar cuándo se reanudará la línea Madrid-Andalucía

A la crisis de los cercanías en Cataluña se añade la reducción de velocidad en los ave Madrid-Barcelona y el recorte de frecuencias. Esta tarde el gobierno ha dicho que confía que se recuperen todos los trayectos en los próximos tres días.

Esta suma de incidencias, en cualquier caso, aumenta la demanda de vuelos entre Madrid y Barcelona. Y ante la previsible subida de las tarifas, que ya se veía en estos días anteriores, Iberia opta por topar los precios hasta un máximo de 99 euros por trayecto en clase turista, una medida que estará vigente hasta el próximo 19 de febrero.

La gente solo quiere una cosa, llegar a su hora. Y la alta velocidad ha puesto muy complicado últimamente conseguir este objetivo. Por eso, muchos pasajeros de la línea Madrid Barcelona, ya le son infieles al AVE. "Era usuario del AVE y he cambiado al puente aéreo por todos los retrasos que está habiendo". Los pasajeros lo tienen claro. "Viajo en avión para no estar 5 horas en tren".

Hablamos de personas que viajan por trabajo cada semana entre las dos ciudades. Y que no se pueden permitir llegar tarde siempre al trabajo. "Tienes reuniones y tienes compromisos que no te puedes saltar". Otros que tienen que llegar a una hora en concreto "y cojo el tren y es probable que no llegue".

"Para encontrar vuelos es un infierno"

Todo eso ha provocado que, a medida que se han vaciado los trenes, se han ido llenando los aviones. Y eso lo notan también los usuarios del Puente Aéreo. "Viajo todas las semanas a Barcelona, en las últimas semanas hay muchísima gente". Tanta que resulta difícil conseguir un billete. "De hecho hoy tenía que ir y venir en el día y me tengo que quedar a dormir aquí porque no había billete de vuelta". Lo reconocen muchos de ellos. "Para encontrar vuelos ha sido un infierno".

Esa demanda tan fuerte ha disparado los precios. "Ha subido bastante de precio, hace dos meses me costaba 140 euros y por este de hoy he pagado 240". Iberia ha tenido que pisar el freno.