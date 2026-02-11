La compañía inscribe esta medida en la necesidad de evitar interferencias en los sistemas automáticos de gestión de los equipajes del aeropuerto

El Tribunal Supremo obliga a Iberia a pesar el equipaje de cabina y a volar con tripulantes de más de 1,63 metros en A350

Compartir







Iberia ha comenzado a aplicar desde este 28 de enero un cargo extra que se sitúa entre 35 y 140 euros por la facturación de equipajes con forma irregular, una medida que afectará a todos aquellos bultos cuya estructura o materiales puedan interferir en los sistemas automáticos de manejo de equipaje de los aeropuertos. La aerolínea explica en una nota de prensa que busca con esta iniciativa reducir incidencias operativas y reforzar la seguridad en el transporte de maletas.

PUEDE INTERESARTE La UE propone permitir que las aerolíneas cobren el equipaje de mano, con el voto en contra de España

La compañía define como equipaje irregular cualquier bulto blando, redondo, ovalado, de plástico o sin estructura rígida, así como cualquier embalaje que no mantenga una forma estable. Este tipo de piezas deberá presentarse en el mostrador de equipaje especial, donde se evaluará si pueden ser aceptadas para viajar.

Equipaje que puede ser rechazado

Iberia advierte de que, por motivos operativos o de seguridad, la aceptación puede ser denegada. En casos excepcionales, incluso si se admite, el bulto podría no viajar en el mismo vuelo que el pasajero y ser transportado en una bodega especial o en un vuelo posterior.

El cargo se aplicará en el aeropuerto, en el momento de la facturación del equipaje especial.

Si el bulto es aceptado, se añadirá un importe adicional según la ruta y el tipo de viaje (directo o en conexión).

¿Cuánto costará viajar con un bulto irregular?

En vuelos domésticos —excepto Canarias— el recargo será de 35 euros por trayecto.

—excepto Canarias— el recargo será de 35 euros por trayecto. Para las Islas Canarias, Europa y África , el coste ascenderá a 60 euros por trayecto.

, el coste ascenderá a 60 euros por trayecto. En rutas de América y Asia, el cargo será de 125 euros por trayecto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En vuelos con conexión, los importes aumentan ligeramente:

40 euros en rutas domésticas,

70 euros en Canarias, Europa y África,

140 euros en América y Asia.

Pasajeros que ya había pagado por su equipaje

En el caso de que el pasajero ya hubiese pagado por su maleta, la compañía del grupo IAG aclara que este nuevo cargo no sustituye al precio habitual del equipaje facturado, por lo que, si el billete ya incluía una maleta o el pasajero había pagado previamente por ella, solo se añadirá el suplemento por forma irregular, sin que se cobre de nuevo la tarifa estándar de facturación.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Es decir, el pasajero mantiene su derecho a facturar la maleta incluida, pero deberá asumir el recargo si el bulto no cumple los requisitos de rigidez o forma.

Para evitar incidencias y costes adicionales, Iberia recomienda utilizar maletas rígidas y de forma rectangular, que son las que mejor se adaptan a los sistemas automáticos de transporte de equipaje.