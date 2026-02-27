Los edificios históricos de algunas ciudades como Valencia, Sevilla o Madrid se convierten en hoteles de lujo

El edificio Metrópolis reabre como espacio de lujo en Madrid: club privado, hotel boutique y restaurantes

Ciudades como Madrid, Valencia o, por ejemplo, Sevilla, están de moda y se han situado entre los lugares elegidos por importantes compañías hoteleras para abrir hoteles en nuestro país que atraigan turismo de lujo y en todas ellas se buscan, además, edificios emblemáticos que hagan aún más atractiva la estancia. Informa Tatiana Domínguez

El 30% de los cambios de uso se han llevado a cabo en Andalucía. Claro ejemplo, lo tenemos en la plaza, donde la mayoría de edificios que antes eran oficinas o bancos, se convierten en hoteles de lujo: "Este edificio fue construido hace un siglo, toda la planta baja era un banco", "El centro debería mantener su identidad y no hacer tantos hoteles y tantos apartamentos turísticos", opinan algunos de los vecinos.

La Comunidad Valenciana es una de las ciudades que más edificios históricos convertidos en hoteles tiene "El edificio de Telefónica de 1925 se ha convertido en este gran hotel Centenari ubicado en la plaza del Ayuntamiento del centro de Valencia: "La rehabilitación se realizó, se finalizó en 2025 y se han mantenido absolutamente todos los elementos arquitectónicos de los años 1925", explica su directora.

Un edifico histórico del centro de Madrid de principios del siglo 20 será pronto un nuevo hotel de lujo con 70 habitaciones que se suman a las más de 6.500 plazas de hoteles de lujo que hay en la capital. A pocos metros de lo que será el futuro hotel, se encuentra otro hotel de lujo, lo que convierte a esta zona de Madrid en una auténtica milla de oro hotelera.