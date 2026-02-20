Celia Molina 20 FEB 2026 - 14:49h.

En medio del escándalo por la relación de la corona con Jeffrey Epstein, los reyes de Noruega pasan sus vacaciones en España

La difícil situación de la princesa Mette-Marit: el juicio de su hijo Marius, su enfermedad y su amistad con Jeffrey Epstein

En medio de la crisis institucional que está viviendo la corona de Noruega, tras desvelarse la estrecha relación que mantenía la princesa Mette-Marit con el pederasta condenado, Jeffrey Epstein, los reyes Harald y Sonia han viajado a España para disfrutar de unas idílicas vacaciones. Es habitual que la pareja real salga de viaje cada año por estas fechas pero, después del susto que ambos pasaron en 2024 en Malasia, cuando al monarca le tuvieron que implantar un marcapasos de urgencia en la isla de Langkawi, han elegido destinos más occidentales y europeos, como la hermosa isla de Tenerife.

Por segundo año consecutivo, Harald y Sonia se han trasladado a las cálidas Islas Canarias para disfrutar de su tiempo libre, antes de volver a Noruega y enfrentar los escándalos que últimamente se ciernen sobre la corona - al caso Epstein hay que sumarle el juicio por el que Marius Borg es juzgado por violación -. En concreto, según afirma el medio noruego 'Se og Hør', la familia real se ha alojado en el hotel Bahía del Duque, ubicado en Adeje, Tenerife, un enorme complejo que recrea una tradicional villa colonial canaria del S. XIX.

Un hotel con 6 hectáreas de jardines tropicales

El mismo medio noruego asegura que, en este lujoso alojamiento, una suite estándar cuesta 1000 euros al día, algo más de 11.000 coronas, por lo que sus cálculos aproximados sugieren que el viaje de tres semanas de la pareja real les costará varios millones de coronas. La página web describe el complejo como un hotel rodeado por seis hectáreas de jardines subtropicales, que ofrece vistas a la playa Duque de Tenerife y que cuenta con cinco piscinas al aire libre, gimnasio y habitaciones elegantes con balcón privado.

Lejos de los medios de comunicación noruegos

También dispone de ocho restaurantes, entre ellos, locales de cocina italiana y oriental, siete bares, incluido uno de zumos y otro de playa, una gran variedad de actividades de ocio, como clases de aeróbic y observación de ballenas, pistas de tenis y una ruta de senderismo botánico. Pero lo que más apreciarán el rey Harald y su cónyuge es sin duda la ausencia de medios de comunicación a su alrededor, dada las escandalosas noticias que han afectado a la familia real noruega en las últimas semanas.

Tras salir a luz nuevos archivos desclasificados sobre el caso Epstein, donde el nombre de la princesa aparece más de 1000 veces, Mette - Marit tuvo que pedir disculpas en público por haber "decepcionado" tanto a sus familiares como al resto de los noruegos. Los correos electrónicos que había en los archivos demuestran que su relación se extendió desde finales de 2011 hasta el año 2014 y que las comunicaciones entre ellos eran "afectuosas" e "íntimas". Una encuesta posterior indicó que, tras la "falta de juicio" que demostró la princesa al acercarse a un pedófilo, el 44% de los noruegos no la ven capacitada para ser la futura reina consorte.

A este escándalo 'royal' se ha sumado la reciente detención del príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III de Inglaterra, también por su relación con Epstein, si bien los cargos están ligados a la revelación de secretos de Estado y no a las sospechosas relaciones con mujeres que Andrés mantuvo en el pasado y que provenían del entorno del pederasta confeso.