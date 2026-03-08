Logo de telecincotelecinco
El precio del combustible roza los dos euros por la guerra de Irán: cómo buscar la gasolinera más económica

El combustible roza los dos euros con la guerra de Irán: cómo buscar la gasolinera más económica para nuestros bolsillos
El método más sencillo para buscar la gasolinera más económica. Informativos Telecinco
El precio del combustible sigue subiendo en medio de la guerra de Irán. La media nacional de carburantes en el diésel está a 1,69 euros el litro, lo que supone 30 céntimos más. Y la gasolina está a 1,61, 16 céntimos más que en días anteriores. La explicación está en el cierre del estrecho de Ormuz, que es la zona por la que pasa una quinta parte del suministro mundial del petróleo, según informa Marta Manchón.

La gasolina ya es un 14% más cara y el Diésel hasta un 17. Pero, ¿qué podemos hacer si queremos ahorrar un poco? Podemos acudir al Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica, donde nos dan la información en tiempo real del precio del combustible.

Una vez dentro del portal, podemos mirar la estación de servicio que mejor nos venga. Tan solo se tiene que escoger la provincia, añadir el municipio, el tipo de combustible y aparece el resultado con los distintos precios de cada estación.

Honduras asumirá temporalmente el incremento de los precios de la gasolina

El Gobierno de Honduras ha anunciado que asumirá temporalmente --a partir del próximo lunes-- el 50% del incremento en los precios de la gasolina regular y el diésel para amortiguar el impacto del alza internacional del petróleo, a fin de proteger la economía de los hogares y las actividades productivas del país ante el encarecimiento de los combustibles derivado de la reciente escalada de violencia en Oriente Próximo.

Este "esfuerzo", ha precisado el Gobierno hondureño, tendrá un coste estimado de 29,7 millones de lempiras semanales (unos 94.000 euros) para las finanzas públicas, lo que equivale a unos 118,9 millones de lempiras (unos 3,88 millones de euros) al mes y a cerca de 1.427,1 millones de lempiras (unos 46 millones de euros) durante todo el año 2026.

