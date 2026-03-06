Blanca Agost Nuria Fresneda 06 MAR 2026 - 21:34h.

Si los bombardeos llegan a verano, los expertos calculan un aumento de la inflación de medio punto y una caída de crecimiento de dos décimas

Facua denuncia "abusos" en los precios de los carburantes con el gasóleo subiendo 25 céntimos y el petróleo rozando los 90 euros el barril

Los precios de los carburantes en España continúan subiendo y alcanzando máximos debido al conflicto de Oriente Medio. Seguirá subiendo y su coste dependerá de cuánto se extienda el conflicto. El ataque a una refinería del Golfo Pérsico es el ejemplo del impacto de la guerra en los carburantes. El precio del barril del petróleo ha llegado ya a los 94 dólares. Informa en el vídeo Sergio Ruiz.

La gasolina está ahora a 1,60 euros de media el litro, cuando hace una semana costaba 1,49 euros. Mayor ha sido la subida en el gasóleo, que ha pasado de 1,44 a 1,64, nada menos que 20 céntimos en solo siete días. De hecho el gasoil ya es más caro que la gasolina, algo que no ocurría desde el inicio de la guerra de Ucrania.

Y los expertos lo alertan. "Estamos hablando, por tanto, de del riesgo de un precio, digamos, de la gasolina, que podría estar rozando los 2 euros aquí a un par de semanas", explica Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas.

El precio del gas, lo que más preocupa a los expertos

Ese incremento lo notan ya quienes acuden a los mercados a comprarla. "Del viernes pasado a este viernes ha habido una subida de 40 céntimos en el gasoil y casi 30 en la gasolina", apunta Marcos Moure, propietario de gasolineras del Grupo Moure.

Subidas que también se trasladan al consumidor. "Esperemos que se frene la situación antes de que siga subiendo", cuenta una clienta de una gasolinera. Hay empresas que reparten gasoil a domicilio que también lo notan. "Lo que estamos haciendo es no dar ni fecha de entrega ni precio. Hay unas subidas constantes y desorbitadas de precio completamente impredecibles e incluso varios cambios de precio en el mismo día", relata Beatriz Cancela, responsable comercial de Codisol.

Lo que más preocupa a los expertos, si el conflicto se alarga, es el precio del gas. Si los bombardeos llegan al verano, la Fundación de Cajas de Ahorros calcula un aumento de la inflación y una caída del crecimiento.

"Más o menos medio punto más de inflación y dos décimas menos de crecimiento. Todavía es algo limitado", advierte Raymond Torres, ya que los riesgos para la economía podrían empeorar si la guerra dura más.