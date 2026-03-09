El conflicto en Oriente Medio arrastra al turista de Dubái a espacios más seguros como Baleares, donde se están disparando los precios de las mansiones

El efecto colateral de la guerra de Irán: el turismo del Golfo puede ver a España como un lugar seguro

Compartir







El conflicto en Irán afecta de lleno al turismo internacional, en especial a países de la región. Ha habido muchas cancelaciones por parte de españoles y, sin embargo, muchas reservas de extranjeros en villas de lujo en Baleares. Informan en el vídeo José Palacios y Esther Sosa.

Es el ejemplo de una mansión que se vende en Mallorca por 25 millones de euros, ahora se puede alquilar por 300.000 euros al mes. Las inmobiliarias pueden pedir lo que quieran. "No hay presupuesto, 100.000 por semana con cinco dormitorios y tenemos más clientes nuevos ahora que casas", explica Marcel Remus, empresario inmobiliario.

PUEDE INTERESARTE Así es el paraíso madrileño donde los ricos y famosos tienen su segunda residencia

Otra vivienda se vende por siete millones, pero ante la fuerte demanda, su propietario la va a alquilar en Semana Santa por 3.500 euros la noche. "Los que quieren cambiar sus vacaciones de Dubái a Mallorca son alemanes, gente de Suiza, de Austria, Polonia, Estados Unidos, también", añade Remus.

También buscan las Baleares por seguridad y por falta de transporte. "Debido a las restricciones de vuelos, se van a ver obligados a cambiar de destino si quieren continuar siguiendo de vacaciones", cuenta Toni Mir, CEO de Cap Vermell Group. Marbella es otro refugio para las grandes fortunas que veranean en los Emiratos. Aquí se prevé una subida de compraventas.

"Sobre todo el cliente emiratí está en niveles muy altos, en villas de un importe considerable a partir de tres millones de euros, en cuatro o cinco millones", añade José Carlos León, de Nvoga Inmobiliaria. Son muchos los que creen que costará tiempo que los ricos vuelvan a atreverse a pasar sus vacaciones en lugares como Dubái.