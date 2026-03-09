Israel e Irán continúan sus ataques mutuos 10 días después del inicio del conflicto

Última hora de la guerra en Irán| Turquía afirma que las defensas aéreas de la OTAN han derribado un nuevo misil iraní en su espacio aéreo

La tensión en Oriente Próximo sigue aumentando con nuevos ataques cruzados entre Israel e Irán y sus aliados en la región. Las fuerzas de Israel ordenaron evacuar un edificio en el sur de Beirut antes de que su aviación lo bombardeara. En otro ataque en la capital libanesa, un bombardeo contra un hotel dejó al menos cuatro muertos y una decena de heridos, según los primeros balances.

Mientras tanto, Iran logró superar esta mañana parte de las defensas israelíes y lanzar varios proyectiles que impactaron en el centro de Israel. El ataque provocó la muerte de dos trabajadores de la construcción y dejó a otro gravemente herido. Teherán también ha vuelto a atacar la principal refinería de Bahrain.

Los políticos reaccionan a la guerra

En el frente político, el ministro de Exteriores iraní ha rechazado cualquier posibilidad de negociar con Estados Unidos, insistiendo en que su país continuará la confrontación hasta derrotar a su enemigo.

En paralelo, la actividad diplomática también se ha intensificado. El presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis han viajado a Chipre, donde expresaron su respaldo a las autoridades de la isla tras los ataques iraníes.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que la Unión Europa "ya no puede confiar" en un sistema internacional basado en reglas como "la única manera" de defender sus intereses ante las amenazas y ha incluso puesto en cuestión si es "más una ayuda o un obstáculo" para la credibilidad del bloque comunitario como actor geopolítico.

En una intervención en la conferencia anual de embajadores de la UE que se celebra este lunes en Bruselas, la jefa del Ejecutivo comunitario ha sostenido que Europa "ya no puede ser la guardiana del antiguo orden mundial" y de un mundo "que ya se ha ido y no volverá", pese a que siempre respaldará el sistema basado en normas que se construyó tras la Segunda Guerra Mundial.

"Siempre defenderemos y respaldaremos el sistema basado en normas que ayudamos a construir con nuestros aliados, pero ya no podemos confiar en él como la única manera de defender nuestros intereses ni asumir que sus reglas nos protegerán de las complejas amenazas a las que nos enfrentamos", ha sostenido la conservadora alemana.