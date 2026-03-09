Portugal es le primer país que sí hará una rebaja de impuestos si el precio sube 10 céntimos por encima de la cifra media

La subida de la gasolina preocupa a la pesca o la agricultura: "Cualquier variación en la producción se nota en el precio final"

España es uno de los países que todavía no ha tomado medidas con respecto al precio de la gasolina que no para de subir por la guerra de Irán. Pero en otros lugares como Francia sí que van a controlar el coste del combustible. Según informa Blanca Auguste, quieren evitar que haya subidas abusivas del precio y para ello van a realizar 500 controles en dos días. Se trata de una cantidad que de normal se haría en unos seis meses.

Alemania ha elegido vigilar a las personas que pasen la frontera para echar gasolina, los llamados 'turistas de la gasolina'. Sobre todo lo harán con Polonia. El objetivo es que no se llenen los bidones con 20 litros por estar mucho más barata.

Portugal es le primer país que sí hará una rebaja de impuestos si el precio sube 10 céntimos por encima de la cifra que había antes de que comenzase la guerra. Esta última medida es la que solicitan los transportistas españoles en nuestro país, ya que aquí se ha encarecido ya 10 céntimos.

Los transportistas piden aumentar el peso del combustible en la fijación de precios

El Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), organismo que sirve de interlocución entre las empresas de transporte y el Gobierno, ha propuesto aumentar temporalmente el peso que el combustible tiene en la fijación de precios, con el objetivo de suavizar el impacto que el alza de los carburantes provocado por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán está teniendo en su operativa.

Sugiere incrementar la ponderación del combustible en la estructura de costes de una empresa de transporte del 30% al 40% en los vehículos pesados de carga general; del 20% al 30% en los vehículos de hasta 16 toneladas, y del 10% al 20% en los vehículos ligeros, según ha informado en un comunicado la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), principal patronal del CNTC.

Así, busca que el sistema de revisión de precios responda de forma más fiel --y en función del tipo de vehículo utilizado-- a la realidad económica que afrontan las empresas en el contexto actual, marcado por la fuerte volatilidad del precio de los carburantes. En cualquier caso, el sector sigue pidiendo al Gobierno que adopte medidas como las bonificaciones al combustible que ya aplicó tras la guerra iniciada por Rusia en Ucrania en 2022.