El precio del combustible roza los dos euros por la guerra de Irán: cómo buscar la gasolinera más económica

La subida histórica del petróleo sigue disparando el precio de los combustibles y ya lo notan los consumidores en los surtidores. Pero no solo repercute en los conductores, también en sectores como la logística o la agricultura en los que se utiliza materia pesada, afectando al precio final que paga el consumidor.

El precio medio de la gasolina en España es de 1,73 euros el litro mientras que el del diésel de 1,65. Aunque hay gasolineras en las que el precio del diésel supera el 1,80. Ante este incremento continuo los conductores siguen haciendo colas en las gasolineras por el miedo de que los precios sigan subiendo.

"Yo creo sinceramente que está habiendo una especulación gordísima por parte de las gasolineras", explica una clienta. "Esta furgoneta en 55 euros a llenaba y ahora en 83 euros", lamenta otro conductor. Un encarecimiento que se extiende como una mancha de aceite por toda la economía.

Pescadores y agricultores sufren las subidas

Los pescadores que salen a diario ya están sufriendo la subida meteórica del gasóleo. "Estaba 60 céntimos y ahora ya casi llega el euro", cuenta uno de ellos. Otros tratan de minimizar el impacto gastando menos combustible. "Pues en vez de ir a las playas más alejadas, nos quedamos por aquí", cuenta otro.

Imprescindible el uso de tractores en las marismas en las que se cultiva arroz. Los fertilizantes también suben influenciados por el petróleo. "Cualquier variación en estos costes de producción se nota mucho en el producto final", indica Eduardo Vera, de la Federación de Arroceros de Sevilla.

Productos más caros que además cuesta más dinero transportar porque a los camioneros les ha subido un 30% el gasóleo en una semana. "Con una subida tan importante por nuestra parte no podemos hacer otra cosa más que repercutirla", subraya Juan Ortega, de la Federación Valenciana de Empresarios Transportistas. El problema es que esas subidas varían constantemente. Así que de momento no tienen techo. Por eso los sectores afectados ya piden al Gobierno medidas de apoyo.