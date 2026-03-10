En un encuentro organizado por la Fundación Madrina, se ha puesto el foco en conciliación, empleo y autonomía económica

La iniciativa pretende visibilizar las dificultades de muchas mujeres para acceder al mercado laboral

Un encuentro en Madrid ha reunido al tejido empresarial con una realidad que a menudo queda fuera del foco: las madres en situación de vulnerabilidad.

La jornada plantea el emprendimiento como una herramienta para mejorar la conciliación, facilitar la inserción laboral y reforzar la cohesión social.

Conexión empresarial

“Hemos hecho una cosa muy importante que es dar a conocer a empresas que colaboraban con nosotros, cerca de 400, a esas madres que son luchadoras, emprendedoras que quieren emprender, es la única forma que tienen de ser autónomas y de conciliar”, reconoce el presidente de Fundación Madrina, Conrado Giménez.

El objetivo es impulsar la autonomía económica de estas mujeres a través de alianzas con empresas que puedan ofrecer mentoría, visibilidad, acompañamiento o incluso inversión en proyectos emprendedores.

“Ser madre no es una limitación, es un apoyo para avanzar y buscar un mejor futuro para tu bebé. Aquí todas estamos buscando desarrollar ese emprendimiento que en algún momento lo teníamos oculto y ahora uno es impulso del otro”, explica una de las participantes, María José Morales.

Retos laborales

La iniciativa también busca visibilizar las dificultades y los temores que enfrentan muchas madres para acceder o mantenerse en el mercado laboral cuando deben compatibilizar trabajo y cuidados familiares.

“Me siento muy agradecida con la Fundación porque creo que ha sido un impulso muy importante para nosotras las madres y una gran oportunidad, me siento muy feliz”, reconoce Judith Paola Frías, emprendedora y madre de un bebé.

Una jornada que puede ayudar a construir un futuro mejor para muchas mujeres.