Las mujeres consiguen más empleos que los hombres en 2025

Laura Queijeiro Blanca Agost 27 ENE 2026 - 21:40h.

El paro bajó en 2025 en diez comunidades autónomas, pero aumentan los ninis y bajan los sisis entre los jóvenes

España suma 605.400 empleos en 2025 y el paro baja del 10 % por primera vez desde 2008

Buenos datos de empleo en España durante 2025. La tasa de paro se situó en un 9,9 por ciento: baja del 10 por ciento por primera vez desde 2007. Hay varias comunidades con un paro inferior al 8% y hay una, Cantabria, donde la tasa de desempleo está incluso por debajo del 7%, informa Estibaliz Galdós.

2025 ha sido un buen año laboral también para las mujeres que consiguen más empleos que los hombres. El empleo femenino también aumenta en sectores con más presencia de hombres.

Los últimos datos de empleo acortan la brecha entre hombres y mujeres. Hace 20 años, el 60% de los trabajadores eran hombres y el 40% mujeres, una brecha de 20 puntos que se ha reducido a apenas 7. El empleo mejora en todos los sectores aunque destacan los servicios. Buenos datos de los que todavía no acaban de disfrutar los más jóvenes, porque aunque el paro juvenil ha bajado un 6% todavía está en el 23%.

Más ocupación entre las mujeres

La reducción del paro en 2025 afectó a ambos sexos, pero más a los hombres, cuyo número de desempleados bajó en 79.500 personas (-6,4%), frente a un retroceso del paro femenino de 38.800 mujeres (-2,8%). Así, al finalizar 2025, el número de mujeres en paro se situó en 1.323.800 y el de varones, en 1.153.300 desempleados.

En cambio, el incremento de la ocupación en 2025 fue algo superior, en términos absolutos, entre las mujeres, con 306.200 ocupadas más (+3%), frente a la creación de 299.200 empleos entre los varones (+2,5%). De este modo, el empleo femenino marcó nuevo máximo histórico, al situarse en 10.457.500 al cierre de 2025.

De los 605.400 empleos creados el año pasado, cuatro de cada diez (258.000 puestos de trabajo) fueron para extranjeros, con un crecimiento del 7,8% respecto a 2024, lo que llevó al empleo extranjero a marcar un máximo histórico de 3.575.900 ocupados en un cierre de año. Los españoles, por su parte, se hicieron con 347.400 puestos de trabajo en 2025, un 1,9% más que en 2024.

Los datos del INE reflejan además que el número medio de horas efectivas semanales trabajadas por todos los ocupados subió en 0,3 horas interanual en el cuarto trimestre de 2025, hasta las 32,6 horas.

El número total de horas efectivas semanales trabajadas por todos los ocupados aumentó un 3,1% interanual en la recta final del año pasado, trabajándose un total de 704,37 millones de horas, en contraste con las 683,25 millones de horas de un año antes.

El paro bajó en 2025 en diez comunidades autónomas

El paro bajó en 2025 en diez comunidades autónomas, especialmente en Madrid y Comunidad Valenciana, y todas crearon empleo, con Andalucía a la cabeza, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). En valores absolutos, los mayores descensos anuales del desempleo se dieron en Madrid, que redujo su número de parados en 57.300 personas (-17,4%), Comunidad Valenciana (-47.100 parados, -14,1%), y Andalucía (-29.900 desempleados, -4,6%). Por contra, el desempleo subió en 2025 en siete comunidades, lideradas por Cataluña, con 21.900 parados más (+6,8%); Canarias (+12.500 desempleados, +9%), y Castilla-La Mancha (+7.600 parados, +6,2%).

En cuanto a la ocupación, todas las comunidades crearon empleo en 2025, especialmente Andalucía, con 138.400 ocupados más (+4%); seguida de Comunidad Valenciana, que sumó 98.800 nuevos empleos (+4,2%), y de Madrid, que ganó 78.800 ocupados (+2,2%). El único dato negativo se lo anotó la ciudad autónoma de Melilla, donde el empleo retrocedió en 2025 en 600 ocupados (-2%).

Según el INE, Cantabria es la comunidad autónoma que tiene la tasa de desempleo más baja de España, con un 6,77%, seguida de Madrid (7,04%) y de País Vasco (7,50%). Por el contrario, las tasas más elevadas se encuentran en Melilla (23%), Ceuta (22,21%) y las comunidades de Andalucía (14,66%) y Extremadura (13,42%).

Aumentan los ninis y bajan los sisis entre los jóvenes

Al finalizar 2025, había 901.400 jóvenes de 16 a 29 años que ni estudian ni trabajan ('Ni-nis'), 12.100 más de los que había a cierre de 2024, según datos extraídos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este martes. Por su parte, el número de jóvenes de 16 a 29 años que sí estudian y trabajan, conocidos como 'Si-sis', se situó al acabar el año pasado en 1.118.900, lo que supone 172.400 menos que un año antes.

Mientras, el número de jóvenes en paro menores de 25 años bajó en 26.500 personas en 2025, lo que supone un 6,1% menos que en 2024, situándose la cifra total de jóvenes en situación de desempleo en 407.900 al finalizar el año pasado.

La tasa de paro juvenil se situó en el 23% a cierre de 2025, tasa casi dos puntos inferior a la del ejercicio anterior (24,9%) y 2,4 puntos por debajo de la del tercer trimestre de 2025, cuando el desempleo de los jóvenes menores de 25 años se situó en el 25,4%. De este modo, la tasa de paro de los menores de 25 años terminó el año en su menor nivel desde el primer trimestre de 2008, cuando se situó cerca del 21%. En el último trimestre de 2025, el número de jóvenes en paro descendió en 96.200 desempleados, lo que supone un 19,1% menos que en el trimestre anterior, con descensos de 62.600 personas entre los jóvenes de 16 a 19 años (-45%) y de 33.700 entre los de 20 a 24 años (-9,2%).

En el conjunto de 2025, el paro de los jóvenes de 16 a 19 años disminuyó en 39.700 desempleados (-34,1%), pero subió entre los de 20 a 24 años en 13.100 personas (+4,1%). En el grupo de 25 a 54 años el paro se redujo el año pasado en 87.700 personas (-5,3%), mientras que entre los de 55 años y más descendió en 4.100 desempleados (-0,8%). Por su parte, el número de activos menores de 25 años aumentó en 28.100 personas en 2025 (+1,6%),

De los 2,47 millones de parados contabilizados en España al finalizar el año pasado, el 16,4% son jóvenes menores de 25 años y el 36,9% son parados de larga duración (más de un año en el desempleo). Respecto al año pasado y sobre el total de desempleados, se ha reducido el peso tanto de los parados de larga duración como el de los jóvenes.

El número de parados de larga duración bajó en 63.200 personas en 2025, un 6,5% menos respecto a 2024, hasta situarse en 914.000 personas. No obstante, en el último trimestre de 2025, los parados de larga duración aumentaron en 9.500 personas (+1%).

Analizando el repunte del empleo de 2025 por franjas de edad, el mayor incremento en términos absolutos fue para el grupo de 55 y más años, con 280.500 nuevos empleos (+6%), lo que llevó a este colectivo a marcar un nuevo máximo de ocupación, con 4.926.300 trabajadores. Le siguió el grupo de 25 a 29 años, con 133.400 puestos de trabajo (+7%), y el de 50 a 54 años, con 102.800 nuevos empleos (+3,3%).

Entre los jóvenes de 16 a 19 años se perdieron 8.300 puestos de trabajo, registrando este grupo el mayor descenso anual en porcentaje de todas las franjas de edad (-4,5%). Los de 20 a 24 años ganaron 62.900 nuevos empleos en 2025, lo que supone un 5,6% más que en 2024. Así, en total, los jóvenes menores de 25 años incrementaron su número de ocupados en 54.600 personas en 2025, todos ellos concentrados en la franja de 20 a 24 años.

No obstante, en el último trimestre de 2025 se destruyó empleo entre los jóvenes en relación al trimestre anterior, con 56.700 empleos menos en el grupo de 20 a 24 años (-4,5%) y 58.100 empleos menos para los de 16 a 19 años (-24,9%), siendo éstos los mayores retrocesos por grupos de edad en términos intertrimestrales.

En 2025 sólo tres franjas de edad perdieron ocupados: la de 45 a 49 años, donde se destruyeron 32.700 puestos de trabajo respecto al año anterior (-1%); la de 40 a 44 años, con 12.400 empleos menos (-0,4%), y la de 16 a 19 años (-8.300 ocupados, -4,5%).