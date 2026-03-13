Claudia Barraso 13 MAR 2026 - 17:09h.

El presidente de las gasolineras del E.Leclrec ha anunciado una bajada de 30 céntimos por litro, a pesar de la subida por la guerra en Irán

¿Hasta cuándo y cuánto puede seguir subiendo el precio de la gasolina? Dos expertos en economía lo explican

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La subida del precio de los carburantes ya es algo que muchas personas han podido experimentar tras repostar en algunas gasolineras. Todo esto con los efectos que está teniendo la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Sin embargo, algunas gasolineras han decidido revelarse e ir contra estas subidas.

Es el caso de Michel-Édouard Leclrec el propietario de las gasolineras y supermercados E. Leclrec. El dueño, en vez de anunciar una subida del precio de la gasolina y el diésel, lo que ha hecho es informar a sus clientes de que bajará los precios en torno a 30 céntimos por litro en los próximos días.

Así lo confirmó en la emisora pública francesa ‘Franceinfo’, donde explicó que esta reducción del precio comenzará a realizarse de manera inmediata en las gasolineras. Sin embargo, los 30 céntimos seguidos, sino que ha decidido hacer esta rebaja en dos fases: la primera de 23 céntimos y el segundo recorte adicional será de siete céntimos.

Cómo ha conseguido negociar para bajar los precios

La subida de los carburantes es algo que se ha dado ya en la mayoría de las gasolineras, situando el diésel en torno a los dos euros por litro. El empresario ha asegurado que ha estado negociando con los proveedores para poder ser los primeros en poder aplicar estas rebajas en sus productos: “Logramos acordar que podríamos beneficiarnos antes de la caída de precios”, afirmó.

Leclrec explicó que los distribuidores también presionaron a la refinaría para acelerar este ajuste: “Nos sentíamos estafados, igual que los conductores, por la velocidad, casi automática, con la que subieron los precios”, señala. Del mismo modo, explicó que el Gobierno francés también intervino para poder facilitar este reajuste.