En algunas ciudades, la gasolina se encuentra a apenas 20 céntimos de alcanzar los 2 euros por litro. En el estallido de la guerra de Ucrania, el litro llegó a superar los 2,1 euros

El precio del combustible roza los dos euros por la guerra de Irán: cómo buscar la gasolinera más económica

Llenar el depósito del coche en España se dispara. Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio protagonizadas por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, han vuelto a situar al mercado energético internacional en la más absoluta incertidumbre.

Como es lógico, y como casi siempre ocurre en cada escalada diplomática o militar en la región, esta se suele reflejar de inmediato en la cotización del petróleo, ya que se trata de una de las zonas clave para el suministro mundial de crudo.

La semana no podía haber empezado peor ya que este lunes 9 de marzo, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en torno a 1,65 euros por litro, mientras que la gasolina 98 alcanza los 1,77 euros.

En el caso del gasóleo, el promedio nacional ronda los 1,76 euros por litro. En comparación con la jornada anterior, estos valores reflejan variaciones cercanas al 1,5%, una muestra de la volatilidad que caracteriza al mercado energético.

Diferencias del precio del diésel según la ciudad

El gasóleo continúa siendo uno de los combustibles más utilizados en España, especialmente en vehículos comerciales y de transporte. Este lunes, el precio puede variar considerablemente dependiendo de la localización geográfica y de la política comercial de cada estación de servicio. Estos son algunos precios en algunas ciudades.

Precio del diésel el 9 de marzo de 2026

Madrid: mínimo de 1,609 euros y máximo de 1,909 euros.

mínimo de 1,609 euros y máximo de 1,909 euros. Barcelona: mínimo de 1,679 euros y máximo de 1,899 euros.

mínimo de 1,679 euros y máximo de 1,899 euros. Valencia: mínimo de 1,549 euros y máximo de 1,929 euros.

mínimo de 1,549 euros y máximo de 1,929 euros. Granada: mínimo de 1,749 euros y máximo de máximo: 1,885 euros.

mínimo de 1,749 euros y máximo de máximo: 1,885 euros. Ceuta: mínimo de 1,639 euros y máximo de 1,649 euros.

Se trata de unas diferencias que reflejan cómo los factores logísticos, los costes de transporte del carburante y la competencia entre estaciones también influyen en el precio final que pagan los consumidores (independientemente del conflicto en Oriente Medio).

Precio de la gasolina 95 en las principales ciudades

La gasolina 95 es el carburante más utilizado por los automóviles de gasolina en España. Y, por supuesto, este lunes también siente el impacto de las subidas.

Precios registrados el 9 de marzo de 2026

Madrid: mínimo de 1,469 euros y máximo de 1,809 euros.

mínimo de 1,469 euros y máximo de 1,809 euros. Barcelona: mínimo de 1,569 euros y máximo de 1,789 euros.

mínimo de 1,569 euros y máximo de 1,789 euros. Valencia: mínimo de 1,499 euros y máximo de 1,809 euros.

mínimo de 1,499 euros y máximo de 1,809 euros. Granada: mínimo de 1,679 euros y máximo de 1,748 euros.

mínimo de 1,679 euros y máximo de 1,748 euros. Ceuta: mínimo de 1,484 euros y máximo de 1,494 euros.

mínimo de 1,484 euros y máximo de 1,494 euros. Zaragoza: mínimo de 1,529 euros y máximo: 1,729 euros.

mínimo de 1,529 euros y máximo: 1,729 euros. Málaga: mínimo de 1,608 euros y máximo de 1,769 euros.

La variación entre el precio mínimo y máximo puede superar los 30 céntimos por litro en algunas ciudades.

Precio de la gasolina 98 en España

La gasolina 98 presenta un mayor índice de octanaje y está diseñada para motores de mayor rendimiento. Aunque su consumo es menor en el parque automovilístico español, no se libra de las consecuencias del conflicto entre EE. UU., Israel e Irán.

Precios registrados el mismo día

Madrid: mínimo de 1,549 euros y máximo de 1,949 euros.

mínimo de 1,549 euros y máximo de 1,949 euros. Barcelona: mínimo de 1,699 euros y máximo de 1,919 euros.

mínimo de 1,699 euros y máximo de 1,919 euros. Valencia: mínimo de 1,699 euros y máximo de 1,889 euros.

mínimo de 1,699 euros y máximo de 1,889 euros. Granada: mínimo de 1,759 euros y máximo de 1,905 euros.

mínimo de 1,759 euros y máximo de 1,905 euros. Ceuta: mínimo de 1,514 euros y máximo de 1,524 euros.

mínimo de 1,514 euros y máximo de 1,524 euros. Zaragoza: mínimo de 1,699 euros y máximo de 1,889 euros.

mínimo de 1,699 euros y máximo de 1,889 euros. Málaga: mínimo de 1,759 euros y máximo de 1,899 euros.

Qué ocurrió con el precio de la gasolina en 2022

Para entender mejor la evolución del precio del combustible en España es necesario recordar el episodio más reciente que provocó uno de los mayores encarecimientos de la historia.

El 24 de febrero de 2022 comenzó la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Un acontecimiento que alteró profundamente los mercados energéticos.

Europa dependía en gran medida del petróleo y del gas procedentes de Rusia. La incertidumbre sobre el suministro energético generó fuertes tensiones en los mercados internacionales. Como consecuencia, el precio del petróleo Brent se disparó y el coste de los carburantes subió con rapidez en toda Europa.

En España, el litro de gasolina alcanzó en julio de 2022 aproximadamente 2,141 euros, mientras que el diésel superó los 2,10 euros por litro. Estos niveles representaron máximos históricos y supusieron un impacto directo en la economía de los hogares.

El aumento afectó especialmente a sectores como el transporte por carretera, la logística o la agricultura, donde el combustible representa una parte importante de los gastos operativos.

Medidas que se aprobaron entonces para paliar la subida

Ante el encarecimiento de la energía, el Gobierno aprobó un paquete de medidas económicas para aliviar el impacto del precio de los carburantes.

La iniciativa más conocida fue la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible que comenzó a aplicarse el 1 de abril de 2022. Esta ayuda se aplicó en todas las estaciones de servicio del país.

El descuento se repartía de la siguiente manera: el Estado aportaba 15 céntimos por litro y las compañías petroleras aportaban 5 céntimos adicionales.

Inicialmente, la medida estaba prevista hasta junio de 2022, aunque posteriormente se prorrogó varios meses debido a la persistencia de los altos precios.

El plan económico asociado superó los 16.000 millones de euros e incluía ayudas directas a empresas, transportistas y sectores especialmente afectados por el encarecimiento energético.

También se aprobaron medidas para reducir el gasto en movilidad. Entre ellas destacaron las rebajas en el transporte público, que en algunos casos alcanzaron descuentos del 50% en abonos y billetes multiviaje.

Los transportistas profesionales también recibieron subvenciones específicas y bonificaciones adicionales, ya que el combustible representa más del 30% de los gastos de explotación de muchas empresas del sector.

Consejos para ahorrar combustible

Ante la volatilidad del precio del carburante, la Dirección General de Tráfico recomienda adoptar hábitos de conducción más eficientes para reducir el consumo de combustible:

Entre las principales recomendaciones figura iniciar la marcha con suavidad y evitar aceleraciones bruscas , ya que estas aumentan el gasto energético del vehículo.

, ya que estas aumentan el gasto energético del vehículo. También es crucial mantener los neumáticos con la presión adecuada , revisar periódicamente los filtros y realizar el mantenimiento del coche para asegurar un funcionamiento óptimo del motor.

, revisar periódicamente los filtros y realizar el mantenimiento del coche para asegurar un funcionamiento óptimo del motor. Asimismo, reducir el peso innecesario en el vehículo contribuye a disminuir el consumo, ya que un coche más ligero necesita menos energía para desplazarse.

Estas prácticas pueden disminuir el consumo de combustible y ayudar a reducir el gasto en repostaje.