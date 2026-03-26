De Madrid a Andalucía: estas son las gasolineras más baratas si viajas esta Semana Santa

Los precios cambian a diario y la única forma de saber qué gasolinera conviene más en cada momento del viaje es consultarla antes de salir, pero hay algunas más baratas

La rebaja de impuestos a los combustibles por la guerra contra Irán abaratará repostar unos 20 euros de media por depósito

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Los días festivos de esta Semana Santa de 2026 caen el 2 y el 3 de abril, y para estas fechas la Dirección General de Tráfico prevé que más de 15 millones de vehículos se muevan por las carreteras españolas durante el periodo. La A-4, la autovía del Sur que conecta Madrid con Córdoba, Sevilla y Cádiz, será una de las más transitadas del país.

Y este año el repostaje llega con una variable extra de tensión, debido a que los combustibles están al alza tras haber pasado varias semanas de bajadas consecutivas. Al efecto de la guerra en Irán se une un fenómeno que tiene nombre propio en el sector: efecto "cohete y pluma". Las petroleras suben precios rápido cuando sube la demanda, pero los bajan lentamente cuando bajan sus costes. Y con el mayor éxodo vacacional de la primavera a la vuelta de la esquina, el patrón se repite.

La buena noticia es que la diferencia entre repostar en la gasolinera que pilla cerca y hacerlo en la más económica del tramo puede suponer, en un depósito de 50 litros, un ahorro de entre 5 y más de 20 euros. La mala es que encontrar esas gasolineras requiere algo de planificación previa. Lo que sigue es una guía por puntos de la A-4, con precios verificados en fuentes oficiales.

Antes de salir de Madrid: dónde repostar en el área metropolitana sur

El precio medio de la gasolina 95 en la provincia de Madrid se sitúa en torno a 1,574€/l, según los datos en tiempo real del Ministerio de Industria. Pero los precios más bajos están muy por debajo de esa media, concentrados en las grandes superficies y en las cadenas low-cost del sur metropolitano.

Dos opciones verificadas a fecha de 20 de marzo de 2026 con datos del Ministerio para la Transición Ecológica son el Alcampo de Fuenlabrada (Avda. Pablo Iglesias, Ciudad Loranca) ofrece gasolina 95 a 1,393€/l, y la Ballenoil de la Carretera Madrid-Toledo km 12 la tiene a 1,489€/l. Ambas quedan en la zona de salida natural hacia la A-4 y la A-42.

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En el extremo contrario se sitúa la Repsol Área Europa 365 de Ciempozuelos (km 33 de la N-IV), con la gasolina 95 a 1,689 €/l. Una diferencia de más de casi 30 céntimos por litro respecto a las más baratas de la zona, que en un depósito de 55 litros equivale a más de 15 euros.

La recomendación es clara, por lo tanto, y pasa por repostar en Madrid antes de salir, no en la primera estación de servicio de la autovía.

A mitad de camino: Córdoba, la provincia más barata de la ruta

Córdoba ha sido históricamente una de las provincias más competitivas en precio de combustible de toda la A-4, y los datos actuales lo confirman. Entre las gasolineras más económica de la capital para gasolina 95 está la Ballenoil de la Plaza de Colón, a 1,489€/l, con el diésel en 1,679€/l. Ahora bien, no es la más barata absoluta de la ciudad en gasolina: en el listado de FACUA aparece Enerplus (Avenida Lonjas) a 1,459 €/l, y varias Petroprix figuran hoy a 1,489 €/l. Es decir, la Ballenoil de Plaza de Colón sigue estando entre las opciones más competitivas, pero ya no destaca en solitario.

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En el lado caro, la Cepsa de la A-4 km 393,5 aparece con la gasolina 95 en 1,774 €/l. Frente a los 1,489 €/l de Plaza de Colón, la diferencia es de 28,5 céntimos por litro, o 14,25 euros en un depósito de 50 litros.

Para los que circulen sin salir de la autovía, la referencia a conocer es que las estaciones de servicio en los propios tramos de la A-4 tienden a ser notablemente más caras que las que están a un par de kilómetros de los núcleos urbanos cercanos. Merece la pena desviarse.

En Sevilla: las cooperativas agrícolas y el poder del interior

En la provincia de Sevilla hay monitorizadas 489 estaciones de servicio, según los datos de Mapas de Gasolineras. Los precios más bajos no están en la capital ni en los tramos de autovía, sino en los municipios del interior.

La opción más económica para gasolina 95 identificada a principios de marzo es la E.S. de Fuentes de Andalucía, a 1,319 €/l. Para diésel, la más barata es la COTREL de El Cuervo de Sevilla, a 1,240 €/l. Las marcas low-cost como Plenoil, Petroprix o Ballenoil, y las gasolineras de cooperativas agrícolas concentran los mejores precios de la provincia, con una ventaja de entre 10 y 15 céntimos por litro frente a las abanderadas tradicionales. En un depósito de 50 litros, ese diferencial se traduce en un ahorro de entre 5 y 7 euros.

La herramienta que no puede faltar antes de salir

Es importante conocer los datos en tiempo real. Los precios cambian a diario y la única forma de saber con exactitud qué gasolinera conviene más en cada momento del viaje es consultarla antes de salir. El Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica es la fuente oficial y gratuita. Existen otras alternativas que ofrecen la misma información en formato de app o web con una interfaz más manejable.

El consejo más útil que podemos dejaros, de cara a los viajes de Semana Santa es sencillo: planificar las paradas antes de la operación salida, no durante ella. Las gasolineras de autovía en los tramos más transitados son siempre las más caras. Salir cinco minutos de la ruta para repostar en un municipio cercano es, en la mayoría de los casos, dinero que vuelve al bolsillo.