Cuando el crudo supera el umbral de los 100 dólares, el impacto económico suele extenderse rápidamente

El precio de la gasolina podría llegar llegar a alcanzar los 2 euros el litro, tal y como ocurrió en 2022 por la guerra en Ucrania

La escalada militar en Oriente Medio entre Estados Unidos, Israel e Irán, de momento, parece no dar tregua. Los ataques cruzados, las amenazas sobre infraestructuras energéticas y el temor a una interrupción del suministro han generado esta semana una fuerte reacción en los mercados internacionales.

Y es que, cada vez que aumenta la incertidumbre en esta región -considerada el corazón energético del planeta-, el precio del crudo tiende a reaccionar con rapidez. Pero, ¿hasta cuándo y hasta cuánto puede trasladarse esta subida de los carburantes a los consumidores?

Carles Méndez, profesor de los Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya, explica que la evolución de los combustibles está estrechamente ligada a las cotizaciones del petróleo. “Ahora mismo el precio de la gasolina depende directamente de lo que está pasando con el petróleo, ya que el barril de Brent, que es la referencia que utilizamos en Occidente, llegó a subir hasta los 118 o 119 dólares, su nivel más alto desde 2022”, señala.

O lo que es lo mismo, podría llegar a alcanzar cifras registradas durante el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, cuando la incertidumbre energética provocó una fuerte subida del precio del crudo y de los carburantes rondando los dos euros el litro de la gasolina.

El papel clave del estrecho de Ormuz

Uno de los factores que ha generado mayor preocupación en los mercados es la posibilidad de que el conflicto afecte al estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del comercio energético mundial.

“Estos precios actúan a futuro y el miedo a que la guerra con Irán pudiera bloquear este estrecho ha disparado las cotizaciones del petróleo, porque por ese punto pasa aproximadamente el 20% del crudo mundial”, explica Méndez.

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y constituye una vía fundamental para las exportaciones energéticas de varios países productores. Cualquier alteración en esta ruta podría generar un shock en el mercado petrolero.

Manuel A. Velázquez, senior partner de ERA Group (consultora especializada en la optimización de costes y energía), coincide en que esta zona es uno de los principales puntos críticos del sistema energético internacional. “El estrecho de Ormuz es uno de los grandes cuellos de botella del suministro mundial de petróleo. Si el conflicto afectara a esa ruta, el mercado reaccionaría de inmediato y el precio del crudo podría dispararse ante el temor a una interrupción del suministro”, señala.

Cómo reaccionan los mercados ante la incertidumbre

El mercado petrolero se caracteriza por reaccionar con rapidez ante cualquier señal de riesgo geopolítico. No solo influyen los acontecimientos reales, sino también las expectativas sobre lo que podría suceder en los próximos meses.

En los últimos días, el precio del petróleo ha mostrado una gran volatilidad. Tras alcanzar niveles cercanos a los 120 dólares, el barril ha experimentado una corrección significativa. "Esta mañana el petróleo se ha ajustado un poco y se sitúa en torno a poco más de ochenta dólares, porque Estados Unidos ha sugerido que el conflicto podría terminar pronto”, explica Méndez. Además, subraya que las cotizaciones se mueven en función de previsiones y anuncios políticos. "Estos mercados funcionan mucho a futuros. Se mueven en base a anuncios, noticias y percepciones sobre lo que puede ocurrir en los próximos meses”, añade.

El efecto retraso en las gasolineras

Aunque el precio del petróleo fluctúe con rapidez en los mercados internacionales, el impacto en los carburantes suele tardar más en llegar a las estaciones de servicio. Según explica Méndez, existe un fenómeno económico conocido como 'efecto cohete-pluma'. "Cuando hay un shock al alza el precio sube muy rápido, pero cuando el petróleo baja, la gasolina suele tardar más en reflejar esa caída", indica.

Esto ocurre porque las refinerías adquieren el crudo con antelación y procesan ese petróleo durante un periodo de tiempo. Cuando el barril sube, el encarecimiento se incorpora al proceso productivo y termina trasladándose al precio final del combustible.“Las refinerías compran el crudo más caro y ese incremento se traslada al consumidor final, por eso la gasolina tiende a bajar más lentamente que a subir”, detalla el profesor.

Escenarios de subida si el conflicto se intensifica

La evolución futura del precio de los carburantes dependerá en gran medida del desarrollo del conflicto en Oriente Medio. Si la tensión geopolítica continúa aumentando, el petróleo podría volver a subir con rapidez.

Velázquez considera plausible que el barril vuelva a superar niveles elevados si el conflicto no se estabiliza. “Si el conflicto sigue escalando, no sería extraño ver el petróleo moviéndose en una horquilla entre 100 y 120 dólares por barril en el corto plazo”, explica.

Cuando el crudo supera el umbral de los 100 dólares, el impacto económico suele extenderse rápidamente. “Esos niveles ya generan presión directa sobre la gasolina, el transporte y la logística”, añade el experto.

Existen además varios escenarios que podrían provocar nuevas subidas. Velázquez señala que los mercados reaccionan especialmente ante cualquier riesgo que afecte al suministro energético. "Una escalada regional del conflicto, sanciones más duras sobre las exportaciones iraníes o ataques a infraestructuras energéticas podrían empujar todavía más los precios del petróleo y trasladar rápidamente esa presión a los carburantes en Europa”, explica.

El impacto en el bolsillo de los consumidores

Las tensiones en Oriente Medio tienen efectos que van mucho más allá del mercado petrolero. Velázquez recuerda que el equilibrio energético mundial sigue dependiendo en gran medida de esta región. “Oriente Medio continúa siendo clave para el mercado energético global. Cuando aumenta la incertidumbre en esa zona, el precio del crudo sube y ese efecto termina trasladándose a carburantes, electricidad y transporte”, indica.

El encarecimiento del combustible repercute tanto en el gasto directo de los hogares como en el precio final de muchos productos que requieren transporte para llegar al consumidor.

¿Puede bajar la gasolina en las próximas semanas?

Los expertos coinciden. La evolución del mercado dependerá principalmente de la duración del conflicto y de la estabilidad del suministro energético internacional.

Méndez considera que, si el barril se mantiene cerca de los niveles actuales, los carburantes podrían estabilizarse o incluso bajar ligeramente."Si el petróleo se mueve en torno a los ochenta y tantos dólares, lo normal sería ver una ligera bajada en las próximas semanas”, explica.

Sin embargo, el economista advierte de que cualquier nueva tensión podría alterar nuevamente el mercado. “Si vuelve a producirse otro shock que empuje el petróleo por encima de los 100 o 110 dólares durante varias semanas, lo normal es que las gasolineras vuelvan a reflejar nuevas subidas”, señala.