El presidente estadounidense, Donald Trump, ha expresado este lunes su apoyo a la ofensiva militar israelí en Líbano

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que Irán está negociando con Estados Unidos el fin de la guerra, aunque ha descartado un acuerdo inmediato, tras sembrar dudas sobre el liderazgo en el país e indicar que el nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, puede estar "gravemente herido" o incluso "muerto".

"Están negociando, y nosotros siempre hablamos (...). Yo hablo con todo el mundo, porque a veces de eso salen resultados", ha indicado el presidente de Estados Unidos en declaraciones públicas desde la Casa Blanca.

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En todo caso, ha señalado que Teherán puede "no estar listo todavía" para un pacto, a la luz de que "están recibiendo una paliza". "No sé si están listos aún", ha reflexionado.

A renglón seguido, el dirigente estadounidense ha sembrado dudas sobre el liderazgo en Irán indicando que "ni siquiera se sabe quiénes son sus líderes" por lo que dificulta cualquier acuerdo.

"Todos sus líderes están muertos, hasta donde sabemos. Pero están todos muertos. No sabemos con quién estamos tratando", ha detallado, tras recalcar que Washington acabó con la cúpula dirigente del país en sus oleadas de bombardeos sobre la República Islámica.

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Mojtaba jamenei puede estar muerto

Llegado este punto, Trump ha insistido en la teoría de que el líder supremo iraní puede estar "gravemente herido" o incluso "muerto", tras ahondar en que no hay imágenes de Jamenei, algo que ha tachado de "muy inusual".

"Mucha gente está diciendo que está gravemente desfigurado. Dicen que perdió una pierna, una de ellas, y que ha resultado muy gravemente herido. Otras personas dicen que está muerto. Nadie dice que esté al cien por cien sano", ha señalado.

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El inquilino de la Casa Blanca ha ahondado en que al nuevo dirigente iraní no se le ha visto. "A este no lo hemos visto en absoluto. Así que eso puede deberse a muchas razones diferentes", ha esgrimido.

"Hezbolá es un gran problema. Está siendo eliminado rápidamente", ha afirmado Trump

Durante una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca en la que ha sido interrogado por su respaldo a los bombardeos israelíes y por la posibilidad de que Israel amplíe su incursión militar terrestre en suelo libanés.

"Sé que Hezbolá es un problema. Lleva tiempo siendo un problema", ha apuntado el mandatario estadounidense antes de mencionar una conversación que mantuvo con "una persona cuyos padres viven en Líbano". "Una persona relevante, rica", ha explicado antes de expresar su extrañeza por que vivan en Líbano.

"Se han acostumbrado a que haya bombardeos (...). También hay gente que vive en Ucrania. Podrías pensar que nadie viviría en Ucrania, pero viven allí", ha planteado.