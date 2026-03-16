También instan a adoptar medidas para mitigar el impacto del incremento de los precios de los suministros energéticos

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El sector alimentario y pesquero han reclamado la adopción de medidas urgentes durante la reunión que han mantenido con el Gobierno, entre las que figura la rebaja del IVA a los alimentos para mitigar el impacto económico derivado del conflicto en Oriente Próximo y que está afectando al sector.

En concreto, la ronda de contactos ha arrancado esta mañana con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que ha mantenido un encuentro en la sede de su Departamento con representantes de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), con la Asociación Empresarial de Acuicultura Española (Apromar) y con la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP).

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La patronal pesquera ha reclamado en esta reunión la adopción de medidas urgentes compensatorias que permitan mantener la actividad pesquera y evitar impactos en el suministro de pescado, ya que han alertado del riesgo de paradas de actividad ante el incremento desproporcionado de los costes de producción.

Las medidas que se han solicitado ante esta situación

Así, entre las peticiones figuran establecer mecanismos de minoración del coste del combustible para la flota pesquera, incrementar los límites de ayudas estatales por buque, no por empresa, evaluar una suspensión o la reducción temporal del IVA aplicado a los productos pesqueros para aliviar la presión económica sobre el sector y la cadena de valor.

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A última hora de la mañana, Planas y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se han reunido con las industrias de alimentación, de piensos y de fertilizantes en la sede de Economía.

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Planas y Cuerpo han abordado con representantes de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos (Cesfac), de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes (Anffe), de la Asociación Comercial Española de Fertilizantes (Acefer) y con la Asociación Española de Fabricantes de Agronutrientes (AEFA).

En este encuentro, el presidente y el director general de FIAB, Ignacio Silva, y Mauricio García de Quevedo, respectivamente, han destacado la importancia de la colaboración público-privada, así como el diálogo con la administración, especialmente en estas situaciones, y la importancia de que se adopten medidas de "manera ágil" en función de las repercusiones de la guerra en el conjunto de la cadena alimentaria.

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Así, la industria alimentaria ha trasladado a Cuerpo y Planas la necesidad de que adoptar medidas para mitigar el impacto del incremento de los precios de los suministros energéticos y, "en caso de prolongarse" el conflicto bélico, que se analice la posibilidad de adoptar otras acciones incluyendo la rebaja temporal del IVA de los alimentos, según han informado fuentes de FIAB a Europa Press.

Por su parte, Planas ha reiterado en estos encuentros que el sector agroalimentario y pesquero son "sectores estratégicos" para España. "Es importante conocer sus preocupaciones y dialogar con ellos para adoptar medidas eficaces que minimicen el impacto de la guerra en Oriente Medio en nuestros sectores productivos", ha señalado en su perfil de la red social 'X'.

La ronda de contactos proseguirá a lo largo de esta tarde, donde el titular de Agricultura tiene previsto reunirse con los representantes de las Cooperativas Agro-alimentarias, así como a los de las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones, que expondrán a Planas la necesidad de adoptar medidas para paliar el impacto del alza de los costes del gasóleo, energía y fertilizantes.

Prevé aprobar este viernes las medidas en un consejo extraordinario

El Gobierno tiene intención de aprobar previsiblemente este viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario, el Plan de Respuesta Integral ante la Guerra en Oriente Medio, donde se darán a conocer las medias estructurales y coyunturales, que tienen como objetivo protegera los más vulnerables y a los sectores más afectados por la subida de los precios, como es el sector agroalimentario, entre otros.

Por su parte, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, aseguraba a primera hora de esta mañana aprobar esta misma semana las medidas ante las consecuencias de la guerra en Irán, aunque no ha confirmado que se vaya a abordar mañana en el Consejo de Ministros, por lo que no se descarta uno extraordinario.

Por ahora, Cuerpo no ve que sea necesario aprobar la reducción del IVA para los alimentos. "Tenemos ahora mismo que estar muy centrados en el impacto que estamos viendo de la guerra y ahora mismo ese impacto se focaliza en la subida del precio de los carburantes", ha explicado.

En este sentido, el ministro espera que este impacto se pare no solo con el apoyo a ciudadanos, empresas y trabajadores, sino con el fin de la guerra, lo que evitará que se generen efectos de segunda ronda en cuanto a traslado a los precios de los alimentos.

"Si acaso ese fuera el caso, estamos preparados para ir respondiendo de manera flexible y ampliando si es que fuera necesario el paquete de medidas", ha asegurado.

Cuerpo ha recordado que ya se han tomado medidas para reforzar la vigilancia en cuanto a los precios y la competencia en el mercado de los carburantes en las más de 12.000 estaciones de servicio que hay en el país, con el seguimiento reforzado por parte de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) y de los ministerios de Transición Ecológica y de Economía.

Hasta este momento, Competencia no ha trasladado todavía la existencia de ninguna anomalía en esa formación de precios, por lo que el ministro ha lanzado un mensaje de tranquilidad para la ciudadanía.

Además, ha asegurado que el Gobierno va a seguir la evolución de los precios no solo ahora, que están subiendo, sino también cuando tengan que bajar. "Es decir, cuando vaya bajando el precio del crudo y, por lo tanto, tengamos que observar también que esta reducción del precio del crudo se refleja en una reducción del precio de los carburantes para el consumidor", ha enfatizado.