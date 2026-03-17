Díaz propone congelar los alquileres como respuesta a la crisis por la guerra en Irán

Sumar negocia con el PSOE medidas para limitar el precio de los alquileres

Ante el impacto del conflicto en Oriente Medio, el sector alimentario y pesquero reclaman al Gobierno la rebaja del IVA a alimentos

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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido que es "de sentido común" que la congelación del precio de los alquileres sea una de las medidas del plan de respuesta ante los efectos económicos de la guerra contra Irán.

"En las sucesivas crisis hemos congelado los precios de los arrendamientos y esto es lo que estamos pidiendo, creo que esto es de sentido común", ha afirmado en los pasillos del Senado, tras conocerse que el PSOE ha ofrecido a Sumar topar al 2 % la actualización anual de los alquileres firmados antes de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda (2023).

Para Sumar esta medida es insuficiente, si bien Díaz ha aclarado que la negociación con el PSOE sigue en marcha en un contexto en el que es "evidente que están subiendo los precios" no solo del gasoil y la gasolina, sino también de la cesta de la compra.

"Cualquiera de ustedes sabe que satisfacer un alquiler hoy es misión imposible", ha añadido Díaz, subrayando la dificultad de acceso a la vivienda en toda España.