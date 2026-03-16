Ayudas por nacimiento en España: los cheques bebé varían su cuantía según el municipio

El estado tiene sus propios mecanismos, las comunidades también, y los ayuntamientos empujan igualmente con ayudas que pueden ser acumulables

Euskadi amplía la ayuda de 200 euros al mes por hijo hasta que cumplan los cuatro años

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La natalidad en España sigue en declive, tal y como demuestran los datos. Sin ir más lejos, durante 2024 se registraron 318.005 nacimientos en España, lo que supuso un descenso del 0,8% respecto al año anterior, y desde el año 2014, el número de nacimientos se ha reducido un 25,6%. Con el número medio de hijos por mujer en 1,10, lo que es la cifra más baja desde que existen registros. A esto se suma un saldo vegetativo negativo por octavo año consecutivo.

Con este contexto, la respuesta institucional ha ido llegando de forma progresiva pero muy fragmentada. De esta forma, el Estado tiene sus propios mecanismos, las comunidades autónomas los suyos, y los ayuntamientos, también empujan, aunque de forma mucho más variable. Así, nacer en Madrid capital, en Alicante o en un pueblo de la provincia de Córdoba puede significar recibir cantidades muy distintas por el mismo hecho biológico.

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Lo que garantiza el Estado con independencia del código postal

Antes de llegar a las diferencias territoriales, conviene conocer el suelo común. El Estado articula su protección al nacimiento a través de cuatro vías acumulables entre sí y con las ayudas autonómicas y municipales.

La prestación más cuantiosa es la baja por nacimiento y cuidado de menor, gestionada por el INSS. Si el nacimiento, adopción, acogimiento o guarda ha sido a partir del 31 de julio de 2025, se pueden solicitar ya al INSS las 19 semanas. Las familias monoparentales tienen derecho a 26 semanas. La cuantía es equivalente a la base de cotización del mes anterior al parto y se abona directamente por el INSS durante las semanas que dura el permiso.

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La segunda vía es fiscal. La deducción por maternidad de la AEAT permite cobrar 1.200 euros anuales, que se pueden percibir de golpe o a razón de 100 euros al mes, por cada hijo menor de 3 años, de forma anticipada mediante el Modelo 140, o aplicándola en la declaración de la Renta. Un matiz que muchas familias ignoran: si el hijo nació en abril y se presenta el modelo en mayo, se empieza a recibir la ayuda desde mayo; la Agencia Tributaria no abona pagos retroactivos por periodos anteriores a la solicitud.

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Para familias monoparentales, numerosas o con un progenitor con discapacidad existe además un pago único gestionado por la Seguridad Social. La cuantía actual es de 1.000 euros, y el límite de ingresos para acceder a la prestación íntegra es de 14.011 euros anuales, incrementándose en un 15% por cada hijo a partir del segundo. Y para partos múltiples, hay una cuarta prestación específica: el subsidio especial por parto múltiple es una prestación económica de pago único destinada a compensar el aumento de gastos que supone el nacimiento o adopción simultánea de dos o más hijos.

Madrid: hasta 12.000 euros en la comunidad, hasta 1.000 en la capital

Sobre esa base estatal, las comunidades y los ayuntamientos añaden sus propias capas. La Comunidad de Madrid ofrece, a través de su sede electrónica, ayudas económicas de pago mensual por gestación, nacimiento de hijo o adopción: 500 euros al mes desde la semana 21 de embarazo hasta que el menor cumpla 24 meses, con un máximo de 12.000 euros, condicionadas a que la beneficiaria tenga hasta 30 años, cinco años de residencia y una renta inferior a 30.000 euros anuales.

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El Ayuntamiento de Madrid, en paralelo, ha puesto en marcha desde el 1 de junio de 2025 una ayuda enmarcada en su Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación 2024-2029, dotado con 1.275 millones de euros hasta 2029. La cuantía es de 500 euros por el primer hijo, 750 euros por el segundo y 1.000 euros por el tercero y siguientes. Un apoyo económico que es universal, por lo que no se impondrá limitación por renta ni edad. Tan solo se pedirá al progenitor solicitante estar empadronado en la capital desde hace, al menos, cinco años.

Córdoba: 500 euros fijos y 1.501 solicitudes en el primer año

El modelo cordobés es paradigmático por su sencillez deliberada. El Ayuntamiento de Córdoba ha puesto en marcha la convocatoria 2026 del Cheque Bebé, con 500 euros por nacimiento o adopción, del 1 de noviembre de 2025 al 31 de octubre de 2026, para lo cual contará con un millón de euros, como en el ejercicio anterior, cuando se otorgaron 1.325 cheques por 662.500 euros tras recibir 1.501 solicitudes. El alcalde José María Bellido ha justificado la medida señalando que en la ciudad "la población de entre cero y cuatro años era un 4,1% de los residentes en 2020 y en 2024 ha pasado a ser un 2,7%". La solicitud se tramita a través de chequebebe.cordoba.es, el importe es fijo y se adjudica directamente, sin que tenga nada que ver el orden de entrega de la solicitud ni se haga baremo entre las solicitudes para decidir.

Alicante y Paterna: 300 euros con foco en el comercio local

Alicante aprobó en mayo de 2025 una convocatoria de 300 euros para todas las familias empadronadas en la ciudad que hayan tenido algún hijo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, con una partida inicial de 100.000 euros ampliable si el número de solicitudes la supera. Sin límite de renta. El municipio valenciano de Paterna replica el importe: la ayuda es de 300 euros por cada hijo nacido, adoptado o acogido, y podrá gastarse en cualquiera de los comercios adheridos a la campaña. El formato de cheque canjeable en establecimientos locales no es casual: el dinero público apoya a la familia y circula dentro del tejido comercial del propio municipio.

Castilla y León, Aragón y Cantabria

Más allá de las capitales, varias comunidades tienen sus propios programas. El Bono Nacimiento de Castilla y León convoca ayudas cuya cuantía varía en función del nivel de renta y del número de miembros de cada familia, y se incrementa en el caso de discapacidad del recién nacido o adoptado. Aragón llega hasta 1.000 euros en municipios de menos de 5.000 habitantes, vinculando el apoyo a la natalidad con la lucha contra la despoblación. Cantabria ofrece entre 400 y 900 euros según los ingresos familiares.

La lectura de conjunto es inequívoca: la protección económica al nacimiento en España existe en varias capas simultáneas, la mayoría acumulables entre sí, pero con una lógica de acceso que exige conocerlas activamente. Las cuantías oscilan entre los 300 euros de Alicante o Paterna y los 12.000 euros de la Comunidad de Madrid; entre los 500 euros universales de Córdoba y los tramos variables de Castilla y León. La diferencia no depende del número de hijos ni siempre de la renta, sino, en muchos casos, simplemente del código postal.