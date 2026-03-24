Sergio Delgado 24 MAR 2026 - 06:00h.

Los datos fiscales no se limitan a información básica. Incorporan un amplio abanico de elementos económicos

Alquilar una habitación en tu propia casa puede implicar una sanción de Hacienda si no se regula bien en la declaración de la renta

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A pocas semanas del inicio de la campaña de la declaración de la renta 2025, miles de contribuyentes ya pueden comenzar a revisar su situación fiscal para evitar errores y optimizar el resultado de su declaración.

Uno de los primeros pasos fundamentales es consultar los datos fiscales, un documento que recopila la información que la Agencia Tributaria tiene registrada sobre cada ciudadano y al que se puede acceder aquí.

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Este conjunto de datos sirve como base para la elaboración del borrador de la declaración. Incluye información relevante que ha sido comunicada por empresas, entidades financieras y organismos públicos, lo que permite a Hacienda tener una visión bastante completa de la actividad económica de cada contribuyente.

¿Qué información incluyen los datos fiscales?

Los datos fiscales no se limitan a información básica. Además de los datos personales como nombre, apellidos o domicilio, incorporan un amplio abanico de elementos económicos. Entre ellos:

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Ingresos procedentes del trabajo o pensiones

Retenciones aplicadas en nómina

Aportaciones a planes de pensiones

Donaciones realizadas a organizaciones sin ánimo de lucro

Rendimientos del capital mobiliario

Información sobre cuentas bancarias

Seguros y productos financieros

Datos sobre inmuebles

Información relativa a alquileres

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La importancia de revisar los datos fiscales

Aunque el borrador de la renta se genera automáticamente a partir de esta información, no siempre es completamente exacto. Por ello, es imprescindible revisar los datos fiscales con detalle antes de confirmar la declaración.

Un error o una omisión pueden traducirse en pagar más de lo debido o, por el contrario, en posibles sanciones si se declara incorrectamente.

Revisar los datos permite comprobar si se han incluido todas las deducciones posibles, si los ingresos están correctamente reflejados o si hay información que debe modificarse.

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Además, ofrece una primera estimación de si la declaración resultará a devolver o a ingresar.

¿Cómo acceder a los datos fiscales de la renta?

Los contribuyentes ya pueden consultar sus datos fiscales de forma sencilla a través de la página web o la aplicación móvil de la Agencia Tributaria.

Para acceder, es necesario acreditar la identidad mediante alguno de los sistemas habilitados como por ejemplo:

Sistema Cl@ve

DNI electrónico

Certificado digital

Número de referencia

Sistemas de identificación válidos para ciudadanos de la Unión Europea.

Estos métodos garantizan la seguridad del acceso y la protección de la información personal.

Una vez dentro, el usuario puede consultar el borrador, descargar sus datos fiscales y realizar simulaciones antes de presentar la declaración definitiva.

¿Quién está obligado a presentar la declaración de la renta?

No todos los ciudadanos están obligados a presentar la declaración de la renta, pero sí una parte importante de la población.

En general, deben hacerlo quienes hayan obtenido ingresos del trabajo superiores a 22.000 euros anuales procedentes de un solo pagador. En el caso de tener dos o más pagadores, el límite se reduce a 15.876 euros anuales.

También están obligados los trabajadores autónomos, independientemente de sus ingresos, así como los beneficiarios del ingreso mínimo vital y los integrantes de su unidad de convivencia.

Calendario de la campaña de la renta 2025

El calendario de la campaña marca los tiempos que deben seguir los contribuyentes. Aunque la presentación online suele comenzar antes, quienes opten por la atención telefónica o presencial deberán prestar atención a las fechas clave.

La solicitud de cita previa para la atención telefónica se habilita entre finales de abril y finales de junio. Por su parte, la cita para la atención presencial comienza a solicitarse a partir de junio, extendiéndose hasta el cierre de la campaña.

Planificar con antelación es fundamental para evitar esperas y poder resolver dudas con tiempo suficiente.

¿Cómo presentar la declaración de la renta?

La presentación de la declaración puede realizarse de varias formas. La vía más utilizada es la sede electrónica de la Agencia Tributaria, donde el contribuyente puede confirmar el borrador o modificarlo antes de enviarlo.

Para ello, será necesario identificarse mediante DNI electrónico, sistema Cl@ve o número de referencia. También existe la opción de realizar el trámite a través de la aplicación móvil, que facilita el acceso desde cualquier dispositivo.

Aquellos que prefieran atención personalizada pueden optar por la vía telefónica o presencial.

En estos casos, la Agencia Tributaria ofrece asistencia para completar la declaración correctamente, lo que resulta especialmente útil para situaciones fiscales más complejas.