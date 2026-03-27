Leticia Poole, experta, sobre la inflación de la guerra :"Ya estamos pagando un peaje en el valor del dinero"

Blanca Agost 27 MAR 2026 - 22:21h.

La inflación aprieta a Trump y sube drásticamente en España, por encima del 3%.

Positivo es el dato de crecimiento de la economía en 2025, un 2,8%, el doble que la zona euro.

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Leticia Poole, profesora de Economía de la Universidad Europea de Valencia es rotunda sobre el impacto de la guerra con Irán en nuestra economía diaria. "Ya estamos pagando un peaje de inflación y eso se transforma en términos de subidas de tipos de interés, por la pérdida del valor del dinero, en los préstamos que solicitamos para hipotecas y otros fines".

La pregunta es ¿qué han conseguido Israel y EEUU después de un mes de ataques a Irán? Han mermado sus capacidades militares, eso es cierto. Pero el régimen sigue plenamente activo y domina la gestión de la crisis porque controla el flujo de petróleo. Eso influye en los mercados y sube la presión sobre Trump en EEUU. No solo eso, Irán extiende el castigo a todo el mundo.

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También a España y a Europa, donde se empieza a notar el coste de la guerra. La inflación aprieta a Trump y sube drásticamente en España, por encima del 3%. Europa habla ya de un posible shock económico en la zona euro.

La escapada de Semana Santa ya notamos que es más cara. Llenar el depósito medio de gasoil costaba, hace solo un mes, 75 euros, hoy hay que pagar 22 euros más como informa Maialen Larrínaga.

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Ese sensible aumento en el precio de los combustibles ha influído directamente en la fuerte subida del Ipc del mes de marzo que hemos conocido hoy. Han sido los combustibles los que llevan la inflación al 3,3% en marzo, un punto más que el mes anterior.

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Positivo es el dato de crecimiento de la economía en 2025, un 2,8%, el doble que la zona euro. Estos son los datos que tenemos, pero el Banco de España ha presentado hoy las previsiones para este año teniendo en cuenta varios escenarios. Nos ponemos en el peor: una guerra que se enquista, el petróleo que escala de los 105 a los 145 dólares y un precio del gas que duplica el actual. En este caso el IPC rozaría el 6% y el crecimiento caería por debajo del 2%