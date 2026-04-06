Temor ante una crisis aún mayor en España: "Lo normal es que la economía empeore en los próximos meses"

José Carlos Díez, en 'El Programa de Ana Rosa', advierte que aunque el paro baje, el empleo crece con salarios bajos y pérdida de poder adquisitivo

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En 'El Programa de Ana Rosa', el economista José Carlos Díez ha analizado en profundidad los últimos datos del paro correspondientes al mes de marzo, que muestran una reducción de 22.934 desempleados, situando el total en 2.419.712 personas. Aunque los números parecen positivos, Díez ha advertido que la realidad del empleo en España va más allá de las cifras de desempleo.

Según Díez, los indicadores más fiables para evaluar el mercado laboral son los de afiliación a la Seguridad Social, ya que reflejan los trabajadores realmente dados de alta y sobre los que las empresas cotizan. En marzo se crearon unos 80.000 nuevos empleos, lo que, si se mantuviera, supondría casi un millón de puestos al año, el doble del ritmo habitual.

Más empleo, pero peor calidad

Sin embargo, el economista ha subrayado que no todos los trabajadores se benefician por igual: muchos mantienen salarios bajos y precarios, y la inflación creciente erosiona su poder adquisitivo. En sus palabras: "Va bien el empleo, pero estamos empeorando en la parte de salarios y de inflación". Para Díez, esto demuestra que un descenso del paro no equivale necesariamente a bienestar económico.

Díez explicó que parte del crecimiento del empleo se debe a la incorporación de población migrante en sectores como la hostelería, la construcción o la agricultura, donde los salarios suelen ser más bajos y las condiciones laborales más precarias. Además, España sigue mostrando un déficit de productividad respecto a la media europea, lo que limita la capacidad de mejorar los ingresos a largo plazo.

El economista ha concluido que, aunque los datos de paro sean positivos, el verdadero desafío es garantizar empleo de calidad y salarios dignos, especialmente ante una inflación que podría seguir afectando al poder adquisitivo de los trabajadores en los próximos meses.