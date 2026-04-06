La Moncloa dispara su consumo de 2025: su luz y agua equivalen a 3.000 hogares al año

La residencia de Pedro Sánchez consume alrededor de nueve millones de kilovatios/hora

Puedes ver el programa de hoy en 'Mediaset Infinity'

Compartir







El programa 'El Programa de Ana Rosa' ha puesto el foco en el gasto en suministros de la residencia oficial del presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa. A partir de datos publicados por 'The Objective' se ha desatado un debate sobre el uso de recursos públicos en un contexto de creciente preocupación por el coste de vida de los ciudadanos.

Según la información difundida, el consumo eléctrico de la Moncloa durante el último año alcanzó una cifra cercana a los 1,4 millones de euros, con un uso de casi nueve millones de kilovatios/hora, es decir, se trata de un consumo equiparable al de unas 3.000 viviendas a lo largo de todo un año. Este volumen de gasto resulta especialmente llamativo en un momento en el que muchas familias españolas han visto incrementadas sus facturas energéticas mes a mes.

La residencia de Pedro Sánchez consume alrededor de nueve millones de kilovatios/hora

El análisis también detalla cómo el consumo no fue uniforme. Durante los meses de invierno, especialmente en enero, se registró el pico más alto, con una factura que superó los 157.000 euros. Esto sugiere un uso intensivo de sistemas de calefacción y mantenimiento energético en las instalaciones del complejo presidencial.

En cuanto al agua, el gasto tampoco pasa desapercibido. La factura anual ascendió a cerca de 320.000 euros, lo que equivale al consumo de un municipio de aproximadamente 3.000 habitantes. Como era de esperar, los meses de verano concentraron el mayor gasto, superando los 112.000 euros entre junio y agosto, probablemente debido al riego de jardines y al uso intensivo de instalaciones.

En total, la suma de luz y agua se sitúa en torno a 1,7 millones de euros anuales. Estas cifras han generado sorpresa y, en algunos sectores, críticas, especialmente al compararlas con la realidad cotidiana de muchos ciudadanos que enfrentan dificultades para afrontar sus propias facturas.