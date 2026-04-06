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Según publica 'Okdiario', José Luis Ábalos asegura que encontró un amarre debajo de su cama justo antes de divorciarse de su exmujer Carolina Perles.

'El Programa de Ana Rosa' se ha hecho eco de esta noticia y ha hablado en exclusiva con la protagonista de este presunto hechizo de magia negra, que lo ha negado todo.

Aunque durante la conversación nos ha reconocido que es aficionada a este tipo de prácticas, asegura que solamente las utiliza para protegerse a sí misma y que nunca ha usado los amarres sentimentales.

Carolina Perles, sobre José Luis Ábalos: "Quiere desacreditar mi imagen y que el mundo me tome por desequilibrada"

Según la ex de Ábalos, lo único que pretenden con todo esto es desacreditar su amigan. También asegura que se están diciendo muchas mentiras y le pide a su exmarido que hable "de los viajecitos que se daba con sus amiguitas" y "de caso mascarillas".

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"Ábalos quiere desacreditar mi imagen y que el mundo me tome por desequilibrada, es lo que más le va. O estás con él o contra él. De lo que deberían hablar es de los viajecitos con sus amigas y del caso mascarillas... Yo no formo parte de esa película. Se están diciendo muchas cosas absolutamente absurdas sobre mí, y sé que lo hacen para que no hable, pero a diferencia de otras, yo os atiendo cuando me llamáis", nos ha respondido amablemente.

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El amarre se trata de un hechizo para asegurar que alguien quedase enamorado y sujeto a la voluntad de otra persona. Se utiliza también para evitar que alguien te deje y se bendice con brujería practicada por una pitonisa.