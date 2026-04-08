Los impuestos sobre el trabajo constituyen el componente principal, con cerca de 217.700 euros

Un contribuyente medio destina anualmente 21.144 euros al pago de impuestos

Compartir







El Instituto Juan de Mariana ha calculado que cada contribuyente abona, en promedio, más de 460.000 euros a lo largo de su vida en concepto de impuestos, de los que el 47,3% corresponden a imposición ligada al trabajo.

El 'Impuestómetro 2026', elaborado cada año por el Instituto Juan de Mariana, incorpora por primera vez un enfoque de ciclo vital basado en las Cuentas Nacionales de Transferencia.

PUEDE INTERESARTE Arranca la campaña de la Renta 2025-2026: fechas clave para presentarla y deducciones en la declaración

16,4 años de sueldo íntegro va a los impuestos

Según los datos, un individuo representativo paga a lo largo de su vida unos 460.600 euros en impuestos. De esa cifra, los impuestos sobre el trabajo constituyen el componente principal, con cerca de 217.700 euros, un 47,3% del total; los impuestos sobre el consumo representan el segundo bloque, con unos 129.500 euros (28,1%), mientras que los impuestos sobre el capital aportan los restantes 110.700 euros (24%).

PUEDE INTERESARTE Confirmado por Hacienda: los casos en los que hay que declarar ingresos recibidos por Bizum en la declaración de la renta

"Esta descomposición refleja una estructura tributaria en la que la fiscalidad del trabajo, cotizaciones sociales incluidas, absorbe casi la mitad de todo lo que un ciudadano pagará al fisco a lo largo de su existencia", se advierte en el informe publicado este miércoles 8 de abril, coincidiendo con el inicio de la Campaña de la Renta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tomando como referencia el salario medio bruto anual de la Encuesta de Estructura Salarial del INE (28.050 euros en 2023, último dato disponible), la factura fiscal vital equivale a 16,4 años de sueldo íntegro dedicados exclusivamente al pago de impuestos.

21.144 para el pago de impuestos anuales

Si en lugar del salario medio se utiliza el mediano, que refleja mejor la situación del trabajador típico, al no verse distorsionado por los sueldos más altos, la equivalencia asciende a 19,7 años. Y si se toma el salario modal, es decir, el más frecuente entre los asalariados españoles (15.575 euros), la cifra se eleva hasta prácticamente a 30 años de sueldo entregados al fisco.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Considerando las principales figuras tributarias, IRPF, cotizaciones sociales, IVA, IBI e impuestos especiales, un contribuyente medio destina anualmente 21.144 euros al pago de impuestos, lo que equivale al 54% de su coste laboral.

"En otras palabras, por cada 100 euros de coste salarial, las Administraciones Públicas retienen 54 euros, quedando únicamente 46 euros como renta efectiva para el trabajador", se señala en el estudio.

Aumenta la carga fiscal

El estudio analiza la evolución de la carga fiscal durante el actual ciclo político y pone de manifiesto que las familias soportan un incremento del 31,1% en los impuestos directos, situando a España como el quinto país de la Unión Europea con mayor esfuerzo fiscal.

En total, el 'Impuestómetro 2026' documenta 141 subidas de impuestos y cotizaciones entre 2018 y 2026: 63 subidas explícitas, 46 por la no deflactación del IRPF, 32 derivadas de revisiones catastrales y 15 nuevas en 2026.

El informe concluye que "España paga más impuestos que nunca, converge con Europa por la vía fiscal y no por renta, penaliza a la clase media trabajadora y utiliza la inflación como impuesto encubierto".