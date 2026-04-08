Marta Egea 08 ABR 2026 - 14:30h.

Cataluña impulsa deducciones fiscales para atraer población a municipios rurales como Tivissa con el objetivo de frenar la despoblación

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En plena crisis de acceso a la vivienda y con la despoblación avanzando en buena parte del territorio, pueblos como Tivissa, en Cataluña, han decidido mover ficha. En los últimos años, la Generalitat ha puesto en marcha un paquete de medidas que combina subvenciones, ayudas a la rehabilitación y ventajas fiscales con un objetivo muy claro: atraer a nuevos residentes y evitar que los municipios rurales se queden vacíos.

El plan incluye desde programas para recuperar viviendas vacías hasta incentivos fiscales en el IRPF y rebajas en impuestos vinculados a la compra o alquiler. Todo esto forma parte de una estrategia más amplia para conseguir revitalizar más de 600 municipios rurales y frenar la pérdida de población.

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Tivissa, un ejemplo de cómo la Cataluña rural busca nuevos vecinos

Tivissa, en la provincia de Tarragona, es uno de los muchos municipios que encajan en el perfil de la llamada “Cataluña rural”: localidades con baja densidad de población, envejecimiento demográfico y necesidad de atraer a nuevos residentes.

Debido a esto, la Generalitat ha impulsado un paquete de medidas fiscales dentro de la Ley del Estatuto de Municipios Rurales, cuyo objetivo es muy claro: hacer más atractivo vivir en pueblos frente a las grandes ciudades.

Estas medidas no consisten en pagar por mudarse, sino en ofrecer ventajas fiscales y ayudas que, en conjunto, sí que pueden suponer un ahorro muy relevante a medio plazo.

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¿Cuáles son las deducciones reales en el IRPF?

La verdadera “recompensa” por mudarse a municipios rurales como Tivissa está en la fiscalidad. En concreto, en las deducciones autonómicas del IRPF que la Generalitat de Cataluña ha introducido para incentivar la fijación de población en zonas con riesgo de despoblación.

A diferencia de las ayudas directas, estas medidas no implican un dinero en cuenta, sino pagar menos impuestos. El beneficio se materializa en la declaración de la renta, reduciendo la cantidad que el contribuyente debe abonar a Hacienda. Entre las principales deducciones destaca la vinculada al traslado de residencia habitual a un municipio rural.

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Esta permite aplicar una deducción de hasta 750 euros por contribuyente, que puede alcanzar los 1.000 euros en zonas consideradas como prioritarias. Por sí sola no es una cantidad elevada, pero sí supone un incentivo inmediato en el primer ejercicio fiscal tras el cambio de residencia.

Pero el verdadero peso de estas ventajas fiscales está en la vivienda. Cataluña permite aplicar deducciones por la compra de vivienda habitual en municipios rurales que pueden alcanzar el 15% o incluso el 20% del importe invertido, con una base máxima de 6.000 euros anuales. Esto quiere decir que el ahorro no se va a producir de una sola vez, sino que se distribuye en varios años, generando un impacto acumulado relevante.

También se le puede sumar las deducciones por rehabilitación, muy importante en entornos como Tivissa, donde gran parte del parque inmobiliario necesita reformas. En estos casos, el contribuyente puede deducir un porcentaje del coste de las obras, lo que no solo reduce la factura fiscal, sino que también hace más sencilla la rehabilitación de viviendas vacías.

Para aquellos que opten por un alquiler, también existen incentivos específicos. Las deducciones pueden alcanzar el 15% del importe del alquiler, con límites que aumentan en municipios rurales, lo que favorece especialmente a perfiles jóvenes o a aquellos quienes se trasladan sin intención inicial de comprar.

¿Cuál es el ahorro real y quién puede beneficiarse?

El atractivo económico de mudarse a Tivissa no se limita al IRPF. De hecho, el verdadero impacto se entiende mejor cuando las deducciones fiscales se combinan con otras ventajas vinculadas a la vivienda y el perfil del contribuyente.

En primer lugar existen beneficios en otros impuestos relacionados con la compra de vivienda .

. En municipios rurales, Cataluña contempla tipos reducidos en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que pueden situarse en torno al 3% o 4% , muy por debajo del tipo general.

, muy por debajo del tipo general. Además, hay que añadir bonificaciones en determinados gastos notariales y programas públicos de rehabilitación que, en ciertos casos, incluyen subvenciones directas para recuperar viviendas en desuso.

Cuando todos estos elementos se suman, el ahorro puede ser notable. Entre deducciones en el IRPF, rebajas fiscales en la compra y posibles ayudas a la rehabilitación, un contribuyente puede reducir su carga económica en varios miles de euros a lo largo de los primeros años. Es importante insistir en que no se trata de un ingreso directo ni inmediato, sino de un conjunto de beneficios que se materializan de forma progresiva.

Es aquí donde entra en juego un aspecto clave que explica gran parte de la confusión: la diferencia entre deducción y ayuda. Mientras que una subvención supone recibir dinero, y por tanto, tributar como ingreso, una deducción reduce el impuesto que se debe pagar. Por lo que se considera como un ahorro invisible, pero muy eficiente fiscalmente hablando.

Este sistema está orientado a un perfil bastante concreto. Las medidas benefician especialmente a jóvenes, familias y profesionales con ingresos medios, pero también a personas que estén teletrabajando y puedan mudarse sin depender de un puesto de trabajo presencial. En este tipo de municipios se puede encontrar un menor coste de vida, acceso a vivienda asequible y ventajas fiscales que, aunque parezcan discretas, pueden marcar la diferencia en el medio plazo.