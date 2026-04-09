Buenas noticias para los autónomos asturianos: se confirman estas nuevas deducciones por despoblación

Se pueden deducir 1.000 euros por cada contribuyente que cumpla las condiciones

Guía con todo sobre la declaración de la renta 2026: novedades, plazos, deducciones y pasos a seguir

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El Principado de Asturias lleva años construyendo uno de los sistemas de incentivos fiscales más completos de España para frenar el vaciamiento de sus concejos. En la campaña de la declaración de la renta 2025, que arranca el 8 de abril de 2026, ese sistema vuelve a estar plenamente operativo, y entre sus piezas más desconocidas destaca una deducción de 1.000 euros diseñada específicamente para los autónomos que se establezcan en los municipios con mayor riesgo demográfico.

La deducción para autónomos en concejos en riesgo de despoblación no es una novedad de 2025. Su fundamento normativo lleva varios ejercicios consolidado en el catálogo autonómico. El régimen de esta deducción fue modificado por la Ley del Principado de Asturias 10/2022, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2023, quedando según lo expuesto y siendo de aplicación por primera vez en la declaración correspondiente al ejercicio 2022.

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Cuánto vale exactamente esta deducción

La cuantía es fija e invariable. La deducción es de 1.000 euros por contribuyente. En el supuesto de tributación conjunta, si más de un contribuyente de la unidad familiar cumpliese los requisitos para la aplicación de la deducción, el importe de la misma será el resultado de multiplicar la deducción de 1.000 euros por el número de contribuyentes con derecho a deducción.

La deducción exige cumplir simultáneamente cuatro condiciones, según el Manual Práctico de Renta 2024 de la AEAT, cuyas condiciones sustantivas se trasladan íntegramente al ejercicio 2025:

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Que el contribuyente tenga su residencia habitual en concejos en riesgo de despoblación. A estos efectos, tendrán la consideración de concejos en riesgo de despoblación aquellos con una población de hasta 20.000 habitantes, siempre que la población se haya reducido al menos un 10 por 100 desde el año 2000. El listado actualizado de los concejos que cumplen este doble criterio puede consultarse en el PDF oficial del Gobierno del Principado de Asturias con los Concejos en Riesgo de Despoblación 2025.

de despoblación. A estos efectos, tendrán la consideración de concejos en riesgo de despoblación aquellos con una población de hasta 20.000 habitantes, siempre que la población se haya reducido al menos un 10 por 100 desde el año 2000. El listado actualizado de los concejos que cumplen este doble criterio puede consultarse en el PDF oficial del Gobierno del Principado de Asturias con los Concejos en Riesgo de Despoblación 2025. Que comience en 2025 el ejercicio de una actividad en el Principado de Asturias como trabajador autónomo o por cuenta propia. A estos efectos se entenderá por inicio de actividad la fecha del alta en el régimen especial de la Seguridad Social o en la mutualidad de previsión social correspondiente.

en el Principado de Asturias como trabajador autónomo o por cuenta propia. A estos efectos se entenderá por inicio de actividad la fecha del alta en el régimen especial de la Seguridad Social o en la mutualidad de previsión social correspondiente. Que mantenga la situación de alta durante un período mínimo de un año , salvo fallecimiento dentro de dicho período.

, salvo fallecimiento dentro de dicho período. Que la suma de las bases imponibles general y del ahorro no supere 35.000 euros en tributación individual ni 45.000 euros en tributación conjunta.

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Las exclusiones que más solicitudes tumban

La norma recoge dos exclusiones que conviene subrayar. No tendrán la consideración de trabajadores por cuenta propia o autónomos los autónomos colaboradores ni los socios de sociedades mercantiles de capital, con independencia de su situación de alta en el régimen especial de la Seguridad Social o en la mutualidad de previsión social correspondiente. El concepto de autónomo a los efectos de la deducción coincide con el previsto en el artículo 1 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.

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La segunda exclusión afecta a quienes llevan poco tiempo sin actividad: no podrán beneficiarse de la presente deducción quienes, en los seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de la actividad que sirve de base a la deducción, hubieran cesado en la misma actividad. A estos efectos, se entenderá como fecha de cese en la actividad la de la baja en el régimen especial de la Seguridad Social o, en su caso, en la mutualidad correspondiente. Esta cláusula antiabuso bloquea el uso de la deducción por quien simplemente se da de baja y vuelve a darse de alta para aprovechar el incentivo.

El ecosistema de deducciones vinculadas a la despoblación en Asturias

La deducción para autónomos no opera en solitario. El Principado ha construido un conjunto de incentivos fiscales que convierten a los concejos en riesgo de despoblación en territorios fiscalmente privilegiados para quienes decidan instalarse.

Para los contribuyentes con residencia en concejos en riesgo de despoblación, la deducción por arrendamiento de vivienda habitual es del 30% con un límite de 1.000 euros, siempre que la suma de las bases imponibles general y del ahorro no supere los 35.000 euros en tributación individual y los 45.000 en conjunta. En materia de vivienda en propiedad, con carácter general la deducción por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual es del 5%, pero se eleva al 10% en personas de 35 años o menos, familias numerosas o monoparentales que residan en concejos en riesgo de despoblamiento. La base máxima de la deducción será de 10.000 euros.

Existe también una deducción específica para los gastos de transporte público. Los residentes en concejos en riesgo de despoblación pueden deducirse el 100% de los gastos de transporte público, hasta un máximo de 100 euros, con 300 euros adicionales por descendiente estudiante fuera del concejo.

Por qué no aparece en el borrador y qué hacer

La deducción para autónomos en concejos despoblados no se incorpora automáticamente en el borrador que remite Agencia Tributaria. Las deducciones autonómicas solo se aplican si el contribuyente tiene cuota: si alguien no tuvo algún tipo de retención ni tiene ningún tipo de beneficio previo, tendrá cuota cero en el IRPF y si la cuota es cero, no se puede aplicar deducción alguna.

Para los autónomos, que habitualmente sí tienen cuota —y retenciones practicadas por sus clientes en muchas actividades— la situación es diferente: deben introducir manualmente la deducción en el apartado de deducciones autonómicas del Principado de Asturias, aportando como justificación la fecha del alta en el RETA o mutualidad, y verificar previamente que su concejo de residencia figura en la lista oficial de 2025.