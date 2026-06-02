Celia Molina 02 JUN 2026 - 10:43h.

La hija de Bruce Willis y Demi Moore ha presentado varios documentos judiciales en la batalla por la custodia de su hija pequeña

La hija de Bruce Willis y Demi Moore se rompe al hablar sobre ser madre soltera: "Algunos días es muy difícil"

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En medio de la demencia frontotemporal que Bruce Willis padece desde el 2022 - año en el que se retiró definitivamente del mundo del cine -, la hija mayor del actor se encuentra lidiando una ardua batalla legal por la custodia de su hija. Según ha publicado el medio estadounidense Page Six, Rumer Willis, fruto del matrimonio entre el protagonista de 'Jungla de Cristal' y Demi Moore, ha presentado documentos judiciales en los que acusa a su exmarido, Derek Richard Thomas, de "violencia doméstica incesante".

La pareja se encuentra luchando por la custodia de su hija, Louetta, desde que se separaron de forma oficial en agosto de 2024, apenas un año después del nacimiento de la niña. Ahora, a raíz de la solicitud de una orden de custodia y régimen de visitas presentada por Thomas, la hija de Bruce Willis ha hablado en un escrito judicial sobre un "patrón persistente de abuso emocional insano" que tuvo lugar antes de su ruptura y "a menudo delante de la menor o mientras estaban atrapadas en el coche con él".

Ataques verbales en presencia de su hija pequeña

La mujer, de 37 años, ha solicitado la custodia física principal y ha alegado en su demanda: "Derek ejerció un control coercitivo continuo mediante prolongados ataques verbales circulares que es incapaz o no está dispuesto a detener. Él lleva a cabo este tipo de ataques durante más de seis horas seguidas, lo que se ha convertido en algo cotidiano".

Y también ha relatado: "Quería aislarme de mis amigos y mi familia. Me llamaba mentirosa constantemente sin ningún motivo. Me decía todo el tiempo que era una mala novia. Tenía un comportamiento paranoico y decía que mi madre y yo estábamos conspirando para quitarle a Louetta", añade Rumer. "También se enfadaba mucho conmigo cuando no dejaba que su madre fumara marihuana en mi casa, cuando Louetta era un bebé recién nacido", concluye en su alegato.

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Se enfadaba conmigo cuando no dejaba que su madre fumara marihuana en casa, cuando Louetta era un bebé recién nacido Instagram

La hija de Bruce Willis asegura, por tanto, que esa situación dejó a Louetta, que ahora tiene 3 años, "traumatizada" y "llorando", razón por la cual "no quiere que él pase la noche con ella ni tenga tiempo de calidad con Louetta sin una evaluación previa de la custodia de la niña". Además, expresa sus dudas sobre la presencia de la prometida de Thomas, Lizzie Loch, durante el tiempo de custodia de él "debido a su presunto historial conocido de peleas en sus relaciones, y delante de la niña".

Thomas, sin embargo, ha insistido, según publica también 'Page Six', en que Rumer hizo esta petición porque se siente "enfurecida" por el "claro afecto" de su hija hacia su nueva pareja. En cuanto a las acusaciones de maltrato, declaró: "No he cometido ningún acto de violencia doméstica de ningún tipo, incluido ningún control coercitivo activo. La relación era insana y llegó a su fin de forma adecuada, pero no se caracterizó en absoluto por ningún tipo de violencia, agresiones físicas o emocionales ni intimidación por mi parte".