El actor Luis Lorenzo afronta "sereno y confiado" el juicio por el trato dado a la tía de su exmujer, según revelaba a su llegada a la Audiencia Nacional

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MadridEl actor Luis Lorenzo se sentaba en el banquillo este lunes 1 de junio en el juicio en el que está acusado de detener ilegalmente, denigrar y estafar a la tía de su mujer, que acabó falleciendo en su casa. A su llegada a la Audiencia Nacional de Madrid, el intérprete se mostraba "sereno y confiando en la labor de los magistrados".

La Audiencia Provincial de Madrid iniciaba este lunes el juicio al actor, conocido por su participación en series como 'Al salir de clase', 'Médico de Familia' y 'Hospital Central', que está acusado junto a su exmujer, Arancha Suárez Palomino, de detención ilegal, delito contra la integridad moral, estafa agravada y administración desleal sobre la tía de ella, Isabel Suárez, de 85 años.

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Luis Lorenzo, "tranquilo" y "sereno" en este proceso judicial

"Estoy tranquilo, estoy sereno y confiando en la labor de los magistrados", aseguraba Lorenzo a los medios de comunicación que le esperaban a la entrada de la sede judicial, ante los que no ha querido entrar en más detalles sobre el procedimiento.

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Preguntado sobre cómo ha afrontado los cinco años que dura el proceso, ha afirmado que "tienes que levantarte día a día con la cabeza alta, con la conciencia tranquila y seguir adelante porque tenemos dos niños pequeños y por ellos hay que seguir adelante".

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Su plan de conquista a Carmen Lomana

La acusación por la muerte de María Isabel, la tía de Arancha Palomino, no es la única batalla legal que ha librado Luis Lorenzo en los tribunales, ya que ha tenido problemas con otras parejas. Tras su detención por este crimen, salía a la luz la fijación que, supuestamente, tiene el actor con el dinero.

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Según ha informado el medio de comunicación 'El Periódico', Teresa Bueyes, abogada y examiga del actor, declaró ante la Guardia Civil que Luis Lorenzo le "insistía en que yo le presentara amigas ricas. Debían ser mujeres solteras, viudas o divorciadas sin hijos ni familiares próximos".

Al parecer, el actor estaba obsesionado por tener una cita con Carmen Lomana, tal y como informa el medio de comunicación anteriormente citado. "En 2016, mucho antes de la agonía y muerte de la tía Isabel Suárez, Bueyes ya escribió en Instagram que Lorenzo 'saca dinero a millonarias'", recogen desde 'El Periódico'.

¿Obsesionado por mujeres ricas?

Al parecer, Lorenzo habría llegado, incluso, a trazar un plan para conquistar a la millonaria que pasaba porque algunos de sus contactos diesen buenas referencias de su galantería a Carmen Lomana. El dinero, el lujo y la fama de las mujeres atraían al actor, que alardeaba en sus conversaciones de poder disfrutar de un alto tren de vida gracias a sus relaciones.

De hecho, una de ellas le costó un gran escándalo ya que, según informaba 'ABC' en 2022, habría estafado unos dos millones de euros y coches de lujo a una mujer relacionada con la industria farmacéutica.

Tal es la fijación de actor por el dinero que llegó a celebrar ante su hijo de solo nueve años la muerte de María Isabel. "Ya se ha muerto la tía, ya podemos comprarnos la casa que queremos en Madrid", llegó a decirle, según relató en 2022 la madre del niño en dependencias de la Guardia Civil en Tres Cantos tras la detención de Luis Lorenzo.

Trato vejatorio

Ahora, Luis Lorenzo se enfrenta al juicio por la muerte de la tía de su exmujer. El fiscal sostiene que la entonces pareja además de mantener a la anciana incomunicada, le sometieron a un trato "absolutamente vejatorio", privándola de los cuidados y atenciones más básicos. Durante ese tiempo los acusados ni tan siquiera le suministraron la medicación según la tenía pautada.

En marzo de 2025, la jueza dictó el auto de apertura de juicio por la presunta comisión por Luis Lorenzo de un delito contra la integridad moral y un delito continuado de administración desleal; o de un delito continuado de estafa agravada; un delito de detención ilegal o de coacciones; y un delito de maltrato habitual en el ámbito familiar.

Respecto a Palomino, se la procesó por la presunta comisión por Arantxa Palomino de los mismos delitos y además de un delito de falsedad documental; y por la posible comisión por la cuidadora del delito contra la integridad moral; o del de detención ilegal o coacciones y un delito de maltrato.

La fiscal solicita para Luis Lorenzo y Arantxa Palomino seis años de cárcel por el delito contra la integridad moral y el continuado de administración desleal. El 28 de junio de 2021 la mujer falleció en el domicilio de los acusados sin que haya podido determinarse la causa de su muerte.

La acusación particular, a través del abogado Jaime Sanz de Bremond, reclama para el actor diez años y seis meses de cárcel por el delito continuado de estafa agravada, el de detención ilegal o coacciones y el de maltrato habitual en el ámbito familiar. Además, pide once años de cárcel para Arantxa Palomino por los mismos delitos y por otro de falsedad en documento oficial.