La Agencia de Energía avisa que Europa puede sufrir escasez de combustible para aviones en seis semanas

Europa podría enfrentar escasez de combustible para aviones en semanas por la crisis en Oriente Próximo

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La Agencia Internacional de Energía ha advertido de que “varios países europeos” podrían empezar a sufrir escasez de combustible para aviones en las próximas seis semanas, dependiendo de la capacidad de importar desde otros mercados para sustituir el suministro procedente de Oriente Próximo.

La agencia señala que, hasta ahora, esta región representaba el 75% de las importaciones netas de queroseno en Europa, lo que evidencia la fuerte dependencia del continente.

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Riesgo creciente en plena temporada alta

La preocupación por la escasez aumenta a medida que las aerolíneas entran en la temporada alta de verano, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre el conflicto en Oriente Próximo y el encarecimiento del combustible.

No obstante, la Comisión Europea ha indicado que por el momento no hay indicios de escasez inmediata en la Unión Europea, aunque reconoce que podría producirse “en un futuro próximo” si persiste la crisis que mantiene afectado el tráfico en el estrecho de Ormuz.

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El sector aéreo europeo, a través del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), ya advirtió la semana pasada del riesgo de escasez en un plazo incluso más corto, de tres semanas, si no se resolvía la situación.

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Primeras medidas de las aerolíneas

Algunas compañías ya han comenzado a adoptar decisiones para mitigar el impacto. Es el caso de Lufthansa, que ha anunciado el cierre de su filial CityLine y la retirada de varios aviones.

Por su parte, KLM reducirá en 160 vuelos su operativa en mayo desde el aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam, mientras que la española Volotea ha aplicado un recargo de hasta 14 euros por pasajero para hacer frente al aumento de costes.

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Además, Ryanair ha advertido de que es probable que las aerolíneas trasladen el incremento del precio del combustible a los billetes, lo que podría encarecer los viajes durante el verano.